پیکر مادر شهید سید قاسم حسینی در فرخشهر به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عسگری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهید سید قاسم حسینی متولد شلمزار است؛ طلبه ۱۸ ساله‌ای که به عنوان مبلغ راهی جبهه‌های ۸ سال دفاع مقدس شد و در دامان این مادر بزرگوار تربیت یافته بود.

وی تصریح کرد: سید قاسم حسینی سال ۶۶ در عملیات والفجر ۱۰ ارتفاعات شاخ شمیران کردستان شهید شد.

عسگری بیان داشت: مراسم تشییع پیکر مادر شهید با حضور مردم و مسئولان شهرستان فرخشهر برگزار و در قطعه ایثار جوار مزار مطهر فرزند شهیدش سید قاسم حسینی به خاک سپرده شد.

گفتنی است، سید قاسم حسینی سومین شهید طلبه شهرستان فرخ شهر است.