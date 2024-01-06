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۱۶ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۵۶

پیکر مادر شهید سید قاسم حسینی در فرخشهر به خاک سپرده شد

پیکر مادر شهید سید قاسم حسینی در فرخشهر به خاک سپرده شد

شهرکرد-مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری گفت: پیکر مادر شهید سید قاسم حسینی در فرخشهر تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عسگری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهید سید قاسم حسینی متولد شلمزار است؛ طلبه ۱۸ ساله‌ای که به عنوان مبلغ راهی جبهه‌های ۸ سال دفاع مقدس شد و در دامان این مادر بزرگوار تربیت یافته بود.

وی تصریح کرد: سید قاسم حسینی سال ۶۶ در عملیات والفجر ۱۰ ارتفاعات شاخ شمیران کردستان شهید شد.

عسگری بیان داشت: مراسم تشییع پیکر مادر شهید با حضور مردم و مسئولان شهرستان فرخشهر برگزار و در قطعه ایثار جوار مزار مطهر فرزند شهیدش سید قاسم حسینی به خاک سپرده شد.

گفتنی است، سید قاسم حسینی سومین شهید طلبه شهرستان فرخ شهر است.

کد مطلب 5986809

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