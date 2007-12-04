ابوالفضل عمویی، دبیر تحریریه "همشهری دیپلماتیک" در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد گزارش اخیر سازمان های اطلاعاتی آمریکا در خصوص برنامه هسته ای کشورمان، گفت : واقعیت این است که در آمریکا، گروههای متعددی، برنامه هسته ای ایران را رصد می کنند که از آن جمله می توان به دو گروه " نظامی ها " و " سیاسی ها " اشاره کرد.

وی افزود:تیمی در هیئت حاکمه آمریکا معاون رئیس جمهور صریحا از راه حل نظامی در مورد ایران صحبت و آن را تبلیغ می کند و سعی می کند زمینه را برای تهاجم به ایران آماده کند، اما در مقابل گروهها و شخصیت های نظامی و امنیتی هستند که به موضوع ایران به صورت "واقع بینانه" می نگرند و قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران را درک می کنند و می دانند که ایران با عراق و افغانستان متفاوت است.

عمویی خاطر نشان کرد : تحلیل و گزارش سازمان برآورد ملی آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران را می توان جزو گروه دوم، طبقه بندی کرد، این گروه همچنین سعی دارند با انتشار این گونه گزارشات، جلوی زمینه سازی برای حمله نظامی به ایران را بگیرند و عملا در مقابل بوش، صف آرایی کرده اند.

این عضو تحریریه همشهری دیپلماتیک اظهار داشت : باید توجه کرد که مستمسک آمریکایی ها هیچ یک از این گزارشها نیست، بلکه قطعنامه های شورای امنیت و درخواست " تعلیق" در چارچوب ماده 41 منشور است که آمریکایی ها روی آن تکیه می کنند.

وی تاکید کرد : طرف اصلی ایران در معادله هسته ای، کشورهای 1+5 است و طبیعی است که نظر این گونه کارشناسان اطلاعاتی و نظامی نمی تواند تاثیر چندانی بر تصمیم گیران این گروه داشته باشد.