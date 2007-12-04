سازمان جغرافیایی وزارت دفاع نقشه بزرگ مقیاس کشور عمان را تهیه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعود بن سلیمان بن ناصر آل حسبی معاون عملیات ارتش در راس یک هیئت عالیرتبه نظامی عمان برای شرکت در کمیسیون مشترک نظامی ایران و عمان به کشورمان سفر کرده است، از امکانات و ظرفیت های سازمان جغرافیایی وزارت دفاع بازدید و از نزدیک در جریان روند تهیه و تولید نقشه بزرگ مقیاس کشور عمان که از مفاد تفاهمنامه همکاری میان دو کشور به شمار می رود، قرار گرفت.

در نشست کمیسیون مشترک نظامی ایران و عمان، هیئت های کارشناسی دو کشور درباره راههای روابط دو جانبه به ویژه راههای انتقال دانش فنی سازمان جغرافیایی وزارت دفاع از طریق دوره های آموزشی و علمی، ارائه خدمات مهندسی و ارتقاء مهارت ها بحث و تبادل نظر تاکید کردند.

گفتنی است سازمان جغرافیایی وزارت دفاع به عنوان قدرت اول منطقه در تامین اطلاعات مکان مرجع و داده های هیدروگرافی، بستر مناسبی را برای همکاری های مشترک در زمینه انتقال دانش فنی و تولید و تامین نقشه های هیدروگرافی و اطلاعات از کشورهای دوست و همسایه فراهم کرده است.