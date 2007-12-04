فرانسه بر موضع خصمانه خود نسبت به ایران تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "پاسکال آندره آنی" سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در یک نشست خبری در واکنش به گزارش اخیر سازمان "برآورد اطلاعات ملی" آمریکا درباره ایران بر ادامه تلاش ها جهت تهیه و ارائه قطعنامه ای به شورای امنیت علیه تهران تاکید کرد.

وی مدعی شد: به نظر می رسد که ایران به تعهدات بین المللی خود احترام نمی گذارد.

آندره آنی خاطرنشان کرد: موضع ما درباره موضوع هسته ای ایران تغییر نکرده است.

سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا شب گذشته گزارشی را منتشر کرد که در آن به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اشاره و اعلام کرده که آمریکا از سال 2003 میلادی به خوبی از این مطلب آگاهی داشته که تهران در پی تولید سلاح های هسته ای نیست.

انتشار این گزارش با استقبال اغلب جهانیان روبرو شده به طوری که شبکه خبری CNN با ارائه گزارشی دراین باره اعلام کرد که اشتباه آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران شوک آور است.