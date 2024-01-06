صنعت هوایی کشور درگیر تحریم است یا ضعف مدیریتی؟

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا بزمی کارشناس صنعت هوایی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر با تاکید بر این که اگر مدیران شایسته ای را در رأس صنعت هوایی انتخاب کنیم قطعاً می‌توان تأثیر تحریم‌ها را در این صنعت کاهش داده، نوشت: صنعت هوانوردی ایران پس‌از دوره انقلاب اسلامی دستخوش تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان بوده و بدون شک روند رو به رشد این صنعت را بسیار با موانعی رو به‌رو کرده است اما ایران از گستردگی‌های جغرافیایی مانند تنوع آب و هوایی منحصر به فرد برخوردار است که این موضوع نیازهای پتانسیل گردشگر از خارج ایران را نیز به خود جذب می‌کند.

البته باید توجه داشت که ایران از نیروهای توانمندی در این صنعت مهم برخوردار است که با تکیه بر افراد متخصص در این حوزه می‌توان این صنعت را رو به جلو حرکت داد و در برابر تحریم‌های هوایی ظالمانه علیه کشورمان مبارزه کنیم. اکنون بدون هیچ نوع گرایش سیاسی می‌توان اشاره کرد که یک شرکت یا سازمان تخصصی نمی‌توان با رویکرد سیاسی مدیریت کر؛ زیرا واگذاری مدیریت شرکت‌های هواپیمایی به دست مدیران مربوطه این صنعت پیشرفت قابل لمسی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

به عنوان مثال یکی از شرکت‌های هواپیمایی «هواپیمایی آسمان» که بیش از چهل سال خدمت صادقانه به‌خصوص به مناطق محروم داشته، اواخر شهریور امسال تغییراتی در کادر مدیریتی خود انجام داد و از مدیران با سابقه و متخصص صنعت در رأس هرم مدیریتی خود استفاده نمود، قابل تأمل است که تعداد هواپیماهای این شرکت از سه فروند به هشت فروند رسیده که پیش بینی می‌شود تا عید ۱۴۰۳ به ده فروند خواهد رسید.

چه اتفاقی در این چهار ماه افتاده آیا تحریم‌ها کمتر شده!؟

تحریم‌های ظالمانه غرب و آمریکا را نمی‌توان نادیده گرفت، اما قطعاً با انتخاب مدیران و مسؤولین شایسته در صنعت هوایی و استفاده از متخصصان هر صنعت، روند تأثیر گذاری تحریم‌ها را با مدیریت‌های قوی کمرنگ کنیم.