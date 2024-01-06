راهنمای سفر با هواپیما

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سفر با هواپیما علاوه بر لذتی که دارد برای برخی همیشه با استرس همراه است. ترس جا ماندن از پرواز یا عدم اطلاع از قوانین پروازی مسائلی است که باعث بروز نگرانی پیش از پرواز می‌شود. قبل از خرید بلیط هواپیما و آغاز سفر، اطلاع از قوانین پروازی و چگونگی داشتن سفری آرام و بی دغدغه را به شما توصیه می‌کنیم.

اگر برای بار اول است که سفر با هواپیما را تجربه می‌کنید طبیعی است سوالات زیادی داشته باشید. سوالاتی از قبیل چه مدت پیش از پرواز باید در فرودگاه حضور داشته باشم؟ اول بلیط هواپیما را تهیه کنم یا رزرو هتل انجام دهم؟ چه میزان بار می‌توانم همراه خودم داشته باشم؟ اطلاعات روی بلیط هواپیما به چه معناست؟ و سوالاتی از این قبیل.

بیاید گام به گام با هم پیش برویم و به سوالات شما پاسخ دهیم.

چند ساعت قبل از پرواز در فرودگاه باشیم؟

در سفرهای هوایی تاکید بسیار بر حضور در فرودگاه چندساعت زودتر از پرواز است. این میزان در سفرهای خارجی حدود ۳ ساعت و در سفرهای داخلی یک الی یک ساعت و نیم در نظر گرفته می‌شود. علت این است که زمان کافی برای اقدامات پیش از سفر مانند دریافت کارت پرواز، تحویل چمدان‌ها، بررسی مدارک سفر و انتظار در صف‌های عبور از گیت را داشته باشید. همچنین بهتر است فاصله حدودی منزل تا فرودگاه و احتمال مواجه شدن با ترافیک را هم در نظر بگیرید.

کارت پرواز خود را دریافت کنید

در لحظه‌ای که به سالن فرودگاه وارد می‌شوید بعد از عبور از یکی از ورودی‌ها، به سالن تحویل چمدان می‌رسید. در این قسمت چمدان خود را برای بررسی تحویل می‌دهید.

بعد از این مرحله به سالنی وارد می‌شوید و در آن گیت های متعددی را می ببینید. هر شرکت هواپیمایی گیت مخصوص به خود را دارد. برای پیدا کردن گیت خود به تابلوی اعلانات توجه کنید. بعد از عبور از گیت و تحویل پاسپورت به مسئول این بخش، مشخصات شما بررسی می‌شود و کارت پروازتان صادر می‌شود.

تحویل چمدان‌ها

پس از دریافت کارت پرواز چمدان خود را تحویل می‌دهید. در این مرحله چمدان‌های شما وزن کشی می‌شود؛ چنانچه مشمول اضافه بار شوید مبلغ اضافه بار را باید پرداخت کنید. این وجه را می‌توانید در باجه‌های بانکی مستقر در فرودگاه پرداخت کنید. بعد از پرداخت اضافه بار دوباره به گیت بازگردید و چمدانتان را تحویل دهید.

چک کردن پاسپورت

حتماً مطلع هستید که در سفرهای خارجی پرداخت عوارض خروج از کشور از الزامات است. در هنگام دریافت کارت پرواز باید قبض پرداخت عوارض خروج از کشور را تحویل دهید. پرداخت را می‌توانید در باجه‌های مستقر در فرودگاه انجام دهید. در این مرحله وضعیت شما بررسی می‌شود. در صورتی که مشکل خروج از کشور نداشته باشید و مشکلی در روند سفر نباشد مهر خروج را دریافت کرده و وارد سالن انتظار می‌شوید.

وارد سالن انتظار شوید و منتظر پرواز بمانید

سالن انتظار فرصت مناسبی برای نوشیدن یک چای یا قهوه در کافی شاپ‌های سالن است یا می‌توانید این زمان را به مطالعه بپردازید.

حدوداً ۴۵ دقیقه پیش از پرواز گیت ها برای خروج مسافران از سالن انتظار باز می‌شود. با توجه به پرواز خود باید از گیت مشخص شده عبور کنید. در بالای هر گیت نام ایرلاین و شماره پرواز مشخص است. کارت پرواز را به مسئول این بخش نشان دهید، از این سالن عبور کنید و به سمت هواپیما بروید.

راهنمای اطلاعات روی کارت پرواز

احتمالاً زمانی که کارت پرواز خود را دریافت می‌کنید با اطلاعات عجیب و غریبی مواجه می‌شوید؛ اما این اعداد و حروف مطالب پیچیده‌ای را نمی‌رساند!

حرف Y

حرف Y بر روی کارت پرواز نشاندهنده این است پرواز شما از نوع اکونومی است. اگر بر روی کارت علاوه بر Y حرف Q را مشاهده کردید به این معنیست که علاوه بر اینکه پرواز شما اکونومی است بلیط خود را نیز با تخفیف خریداری کرده‌اید.

حرف J

پروازهای بیزینسی بر روی کارت پرواز با این حرف مشخص می‌شوند. همچنین حرف C هم نشاندهنده پرواز بیزینس است. در صورتی که در روی کارت پرواز حرف I را مشاهده کردید به این معناست که علاوه بر اینکه پرواز شما بیزینس یا تجاری است بلیط خود را نیز با تخفیف خریداری کرده اید.

حرف E

کد E نشاندهنده پرواز اکونومی ویژه است. مسافران این نوع پروازها خدمات بیشتری را نسبت به سایرین دریافت می‌کنند.

کد S/O

در برخی از پروازها به خصوص پروازهای خارجی طولانی، پرواز شما ممکن است در یک کشور واسط دارای توقف باشد. پرواز دارای توقف بر روی کارت پرواز با علامت S/O نشان داده می‌شود.

کد SPTC

اگر این کد را بر روی کارت پرواز خود مشاهده کردید به این معنا است که توقف پرواز شما در کشور واسط طولانی بوده و ممکن است مجبور شوید از فرودگاه خارج شده و یا چند ساعتی را در هتل اقامت کنید و بعد دوباره سوار هواپیما شوید که در این صورت باید ویزای ترانزیت هم دریافت کنید.

نکات و راهنمای سفر با هواپیما

از قوانین حمل بار ایرلاین و میزان بار مجاز برای سفر اطلاع پیدا کنید. این اطلاعات را در هنگام خرید بلیط هواپیما می‌توانید به دست آورید.

وسایلی که در طول پرواز احتیاج ندارید را داخل چمدان بگذارید و وسایل ضروری را داخل کیف دستی که همراه خود به داخل هواپیما می‌برید قرار دهید.

بهتر است لیستی از وسایلی که ممکن است در طول سفر به آن احتیاج داشته باشید تهیه کنید و از چند روز پیش از سفر آنها را در چمدان خود قرار دهید تا چیزی را فراموش نکنید.

مدارک هویتی مانند کارت شناسایی یا پاسپورت را به هیچ عنوان فراموش نکنید.

از اهمیت بیمه مسافرتی غافل نشوید؛ به خصوص در سفرهای طولانی مدت و خارجی. با دریافت بیمه مسافرتی ضررهای احتمالی شامل خسارت هنگام پرواز، سرقت یا گم شدن اشیاء و … را پوشش می‌دهید.

سعی کنید در طول پرواز لباس راحتی بر تن داشته باشید.

اگر با کودک خود سفر می‌کنید وسایل سرگرمی او را تا حد امکان همراه خود به داخل هواپیما ببرید.

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