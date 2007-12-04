ارتقا سطح علمی کارکنان سیاست مهم پلیس فارس است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار علی مویدی بعد از ظهر امروز در مراسم اختتامیه دوره آموزشی شهید افشون و افتتاحیه دوره آموزشی پرسنل نیروی انتظامی فارس و استان های همجوار در شیراز افزود: باید آموزش های متناسب با فناوری روز به پرسنل ارائه شود تا به اهداف کاربردی و پویایی مورد نظر خود دست یابیم.

وی خاطرنشان کرد: به لحاظ ویژگیهای فرهنگی استان و حساسیت مجموعه این فرماندهی ضرورت برگزاری این دوره های آموزشی در راستای ارتقا سطح علمی پرسنل احساس می شود.

فرمانده انتظامی استان فارس تاکید کرد: امروزه پلیس باید پاسخگوی خوبی برای شهروندان بوده و با توجه به مطالبات و خواسته های پیچیده مردم به علم روز مجهز شود.

سردار مویدی گفت: در صورتی که هر عضو یا عنصری با تحولات علمی روز همراه نشود بقا وحیات اجتماعی آن سازمان برهم می خورد.

وی یادآورشد: با توجه به پیچیدگی جرم در استان باید پلیس با تخصص ویژه و برخورداری از سطح علمی بالا به مقابله با مجرمان بپردازند.

در این دوره ها ،آموزش های لازم جهت درجه داری ،رسته اداری، دوره تحت لیسانس علوم انتظامی، ارتقا درجه سروانی به سرگردی و ستوان سومی ارائه شد.