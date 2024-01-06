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۱۶ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۵۶

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه خبر داد؛

انجام ۴۳۶ کیلومتر شبکه گازرسانی در استان کرمانشاه

انجام ۴۳۶ کیلومتر شبکه گازرسانی در استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از انجام ۴۳۶ کیلومتر شبکه گازرسانی در استان طی ۹ ماهه سال جاری خبر داد.

ناصر حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کرمانشاه بیش از ۶۹۵ هزار مشترک گاز دارد که در حال حاضر با گازرسانی به ۳۳ شهر استان بیش از ۹۹.۹۱ درصد خانوارهای شهری به گاز متصل اند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه ۴۳۶ کیلومتر شبکه‌گذاری در استان کرمانشاه انجام شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: از این میزان ۴۷ کیلومتر در بخش شهری و ۳۸۹ کیلومتر در بخش روستایی انجام شده است.

حسینی خاطر نشان کرد: با گازرسانی به ۲ هزار و ۱۴۱ روستا ۹۴.۳ درصد خانوارهای روستایی تحت پوشش گاز قرار گرفته‌اند و ضریب نفوذ گاز در دو بخش شهری و روستایی به ۹۸.۵ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: از ابتدای شروع فرایند گازرسانی به استان کرمانشاه تاکنون میزان شبکه‌گذاری در مجموع ۱۲ هزار و ۳۰۱ کیلومتر بوده که سه هزار و ۷۷۰ کیلومتر برای گازرسانی به مناطق شهری و هشت هزار و ۵۳۱ کیلومتر برای گازدار شدن مناطق روستایی انجام شده است.

کد مطلب 5987092

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