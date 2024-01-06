گازرسانی به ۱۱۷ روستای زنجان در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت ملی گاز ایران، رحیم سلیمانی‌نژاد روز جمعه (۱۵ دی‌ماه) در آستانه سفر استانی سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری به زنجان و در آئین بهره‌برداری از طرح‌های گازرسانی استان که با حضور مجید چگنی، معاون وزیر نفت، مدیران استانی و مصطفی طاهری نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بیان کرد: اکنون همه شهرهای استان از نعمت گاز بهره‌مند هستند و از ۹۱۲ روستای استان، ۷۱۹ روستا به شبکه گاز متصل شده‌اند و با گازرسانی به ۶۴ روستای دیگر (که در طرح‌های پیشین به تصویب رسیده است) تا دهه فجر و هفته دولت در سال آینده تعداد روستاهای برخوردار از نعمت گاز به بیش از ۹۷ درصد می‌رسد.

وی افزود: با تکمیل طرح‌های مصوب گازرسانی به روستاها، حدود ۵۰ روستای واجد شرایط گازرسانی در استان باقی خواهد ماند کع طراحی آنها انجام شده و منتظر اخذ مجوزهای لازم هستیم، ضمن اینکه برای ۲۹ روستا نیز مطالعات امکان‌سنجی برای گازرسانی در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان در ادامه با اشاره به بهره‌برداری از طرح‌های گازرسانی روستایی در جریان دومین سفر رئیس‌جمهوری به استان زنجان گفت: برای بهره‌برداری از این طرح‌های گازرسانی به هشت روستای ماری، سیلمان بلاغی، باش سیز، قاضی‌آباد، چومالو، بیرونده، قره حصارلو و بایندر بیش از ۴۴۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده و در پی آن ۴۹۶ مشترک جدید به شبکه گاز استان افزوده شده است.

سلیمانی‌نژاد با اشاره به بهره‌برداری از پروژه‌های گازرسانی به نهضت ملی مسکن زنجان تصریح کرد: در این زمینه می‌توان به جرأت گفت که با همت کارکنان شرکت گاز استان و مدیران استانی، شبکه‌گذاری و گازرسانی به این پروژه‌ها فراتر از برنامه و جلوتر از مسکن‌های ساخته‌شده است و شبکه‌گذاری برای ۷۳۶۰ واحد مسکونی با ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه شرکت گاز استان تلاش دارد گازرسانی به بخش مولد اقتصاد هرچه بیشتر انجام شود، گفت: در چارچوب برنامه‌های دومین سفر رئیس‌جمهوری به استان، بهره‌برداری از طرح‌های گازرسانی به ۴۵ واحد تولیدی با اعتبار بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان در پایان با تأکید بر اینکه مدیریت بهینه مصرف نیاز همیشگی صنعت گاز برای توسعه گازرسانی در بخش‌های مختلف است، بیان کرد: اقدام‌های شرکت گاز استان زنجان در زمینه گازرسانی در بخش خانگی و صنعتی قابل توجه است و در زمینه مسائل فرهنگی برای مدیریت مصرف بهینه از پیشگامان در طرح همیار گاز هستیم.