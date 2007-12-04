نمایشگاه نقاشی در نگارخانه کمال الملک نیشابور برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، در این نمایشگاه 15 تابلوی نقاشی از آثار این هنرمند نیشابوری در ابعاد 70 در 100 به سبک رئالیسم با استفاده از ماژیک، مداد و کنته با موضوع دفاع مقدس، شهید و شهادت و انقلاب اسلامی به تصویر کشیده شده است.

نمایشگاه یاد شده تا 15 آذر ماه جاری در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور از همه هنرمندان رشته های هنرهای تجسمی دعوت کرد، برای استفاده عموم مردم فرهنگ و هنر دوست نیشابور آثار هنری خویش را در محل نگارخانه کمال الملک در معرض دید قرار دهند.