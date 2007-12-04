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۱۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۱۲

شش سالن تهران میزبان جشنواره تئاتر معلولان

فرهنگسراهای دانشجو و بهمن به همراه مرکز تئاتر عروسکی کانون و خانه کوچک نمایش در مجموع با شش سالن میزبان سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر معلولین می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره تئاتر معلولین اعلام کرد فرهنگسرای دانشجو در خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی، فرهنگسرای بهمن با دو سالن نمایش مبارک و تجربه در میدان راه‌آهن، مرکز تئاتر عروسکی کانون با دو سالن گلستان و بوستان در خیابان حجاب و خانه کوچک نمایش در خیابان انقلاب از 20 تا 24 آذرماه میزبان این جشنواره خواهند بود.

18 گروه نمایشی معلولین جسمی حرکتی، شش گروه نمایشی ناشنوا، شش گروه نمایشی کم توان ذهنی، سه گروه نمایشی کم توان حرکتی و یک گروه نمایشی نابینا در سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر معلولین به همت سازمان بهزیستی به رقابت می‌پردازند.

کد مطلب 598719

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