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۱۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۲۳

"پروانه‌ها بدرقه می‌کنند" در موزه هنرهای معاصر

فیلم‌های "پروانه‌ها بدرقه می‌کنند" روز پنجشنبه 15 آذرماه و "بر بوم زمان" شنبه 17 آذرماه در سینماتک موزه هنرهای معاصر به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر اعلام کرد در ادامه برنامه‌های سینماتک روز پنجشنبه 15 آذر "پروانه‌ها بدرقه می‌کنند" محمدابراهیم معیری محصول 1381 به مدت 80 دقیقه و شنبه 17 آذرماه "بر بوم زمان" ساخته محمدتقی راوندی محصول 1384 به مدت 92 دقیقه به نمایش درمی‌آید.

"پروانه‌ها بدرقه می‌کنند" داستان دختربچه‌ای به نام ندا است که دچار افسردگی شده و مردی او را از اردوگاه سیلزدگان به خانه‌اش در روستایی سرسبز می‌آورد. اما حال روحی ندا بهبود چندانی نمی‌یابد و ... در این فیلم اصغر اسحاقی، ابراهیم عمادی و انیس ایزقانلو بازی می‌کنند.

"بر بوم زمان" دارای سه بخش است که هر یک داستان خاص دارد؛ در بخش اول تصویر پسربچه‌ای نشان داده می‌شود، بخش دوم درباره پسربچه بستنی‌فروش است و بخش نهایی درباره زندگی روزمره کارگردان. بازیگران این فیلم میلاد سماواتیان، محمدابراهیم ولیزاده، یوسف پشندی و نادر احمدی هستند.

علاقمندان برای استفاده از برنامه‌های سینماتک می‌توانند روزهای شنبه و پنجشنبه هر هفته ساعت 16 به موزه هنرهای معاصر تهران در خیابان کارگر شمالی مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88951965 تماس بگیرند.

کد مطلب 598720

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