به گزارش خبرنگار مهر، یو اس ای تودی اعلام کرد کار به جایی رسیده که تهیهکنندگان میکوشند نظر کشیشها را به فیلمهای خود جلب کنند و مدیران اجرایی فیلمها را در کلیساها به نمایش میگذارند. حتی یک استودیو برای بازاریابی فیلمهای خود و جلب نظر مسیحیان معتقد "واحد ایمان" راهاندازی کرده است.
"داستان میلاد مسیح" نخستینبار در دنیا در واتیکان نمایش داده شد
استراتژی جدید دو هدف را دنبال میکند: استفاده از فیلمهای با مضمون مذهب برای موفقیت در گیشه و تبدیل مردم بدبین به سرگرمیهای هالیوودی به سینماروهای ثابت. به نظر میرسد هالیوود بالاخره متوجه این مسئله شده که برای رسیدن به سود بیشتر حتی میتوان روی کلیساروها هم حساب کرد.
همه چیز به فوریه سال 2004 و زمانی بازمیگردد که فیلم "مصائب مسیح" مل گیبسن در گیشه به موفقیت تجاری غیرقابل انتظار دست یافت. اینجا بود که استودیوهای هالیوود راه رسیدن به بهشت را پیدا کردند. تا پیش ازنمایش فیلم تصلیب حضرت عیسی (ع) دستاندرکاران سینمای آمریکا چیز زیادی از این بازار که آشکارا دست کم گرفته شده بود، نمیدانستند.
"مصائب مسیح" در بازار آمریکا بیش از 370 میلیون دلار فروخت. به گفته مدیر اجرایی یکی از استودیوها "اهالی هالیوود به این نتیجه رسیدند که تائید یک کشیش میتواند بیش از حرفهای یک منتقد موثر باشد و نظرات تائیدآمیز درباره یک فیلم در کلیساها سریعتر پخش میشود. برای بسیاری از خانوادهها کلیسا تنها جایی برای عبادت نیست، بلکه مکانی اجتماعی است که میتوان در آن از موضوعاتی فراتر از ایمان حرف زد."
هالیوود میداند وقتی کلیسا از یک فیلم حمایت کند، راه رسیدن به موفقیت سادهتر طی میشود. روبن کانن، تهیهکننده هالیوودی، در این باره می گوید: "مردم به حرفهای کشیشهای شناخته شده بیشتر توجه دارند. وقتی هر هفته هزاران نفر به حرفهای شما گوش میدهند و وقتی این توانایی را دارید که هر سالنی را که میخواهید اجاره کنید، پس شخصیتی پرنفوذ هستید."
استودیوها به نتیجه رسیدهاند کشیشهایی که هر هفته برای پنج هزار نفر یا بیشتر موعظه میکنند، میتوانند یک ابزار بازاریابی قدرتمند باشند. همین مسئله باعث شده مدیران اجرایی صنعت فیلمسازی آمریکا برای جلب توجه تماشاگران مومن، به شکلی زیرکانه روشهای تبلیغاتی خود را تغییر دهند.
سابق بر این استودیوها تماشاگران را به چهار بخش تقسیم میکردند: مردان، زنان، سینماروهای کمتر از 25 سال و سینماروهای 25 سال به بالا. اکنون جامعه کلیسارو "بخش پنجم" شده است. اما گستردگی این جامعه آماری چقدر است؟ دقیقا نمیشود گفت، اما ارزیابی اخیر موسسه گالوپ نشان میدهد از دید 57 درصد آمریکاییها مذهب "بسیار اهمیت" دارد.
البته این چیزی نیست که هالیوود تازه کشف کرده باشد. در سراسر دهه 1950 فیلمهای مذهبی موفق مانند "خرقه" (1953)، "ده فرمان" (1956) و "بن هور" (1959) گیشهها را در تسخیر خود داشتند، اما در دهه 1960 این فیلمها جای خود را به موزیکالها داد.
به گفته جوئل سیلور، تهیهکننده معروف و خالق سهگانه بسیار موفق "ماتریکس"، هالیوود اکنون به جایگاه تماشاگران مومن پی برده است. او میگوید: "ما حقیقتا برای این گروه بازاریابی نکردهایم. دلیلش را نمیدانم، اما بیشتر تماشاگر شهری مورد توجه ما بوده است."
در این بین فیلمهایی مانند "مصائب مسیح" یا "داستان میلاد مسیح" نمونههایی واقعی از نگاه جدی به مذهب هستند و بازاریابی آنها با کمک کلیسا و کشیشان راحتتر است. به همین دلیل بود که سال گذشته فیلم "داستان میلا مسیح" با بازی کیشا کسل هیوز برای نخستینبار در واتیکان پخش شد و مورد استقبال نیز قرار گرفت.
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