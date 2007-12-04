متن نهایی لایحه کاهش مخاطرات سلامت آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر تاخیر طولانی مدت در تهیه لایحه کاهش مخاطرات سلامت، اظهار داشت: در ماده 85 قانون برنامه چهارم توسعه چنین لایحه ای پیش بینی شده بود که وزارت بهداشت معقتد به دربرگیری کل مخاطرات در این لایحه است.

وی با اشاره به این اختلاف نظر که منجر به طولانی شدن لایحه مذکور گردید، افزود: لایحه کاهش مخاطرات سلامت در خصوص تصادفات رانندگی است که وزارت بهداشت معتقد است که نمی بایست این لایحه فقط منحصر به حوادث ترافیکی باشد.

وزیر بهداشت در عین حال از آماده شدن متن نهایی این لایحه و بررسی آن در کمیسوین های زیربنایی دولت خبر داد و گفت: بعد از تصویب در کمیسیون های زیربنایی، لایحه برای تصویب به دولت و پس از آن به مجلس ارائه خواهد شد.

لنکرانی همچنین با کاهش آمار قربانیان و تلفات تصادفات طی سالهای 85 و 86 اشاره کرد و افزود: تا پایان سال 84، به صورت مداوم شاهد رشد دو رقمی در آمار قربانیان تصادفات به لحاظ مرگ و میر و مصدومان بودیم اما این وضعیت برای اولین بار در سال 85 با کاهش همراه بود.

وی ادامه داد: در سال 86 نیز به رقم 5/13 درصد کاهش رسیدیم که این مسئله نشان می دهد وزارت بهداشت با همکاری 35 دستگاه دخیل در این امر، توانسته در عین حال که لایحه کاهش مخاطرات سلامت آماده نشده است اما آمار مرگ و میر و مصدومان تصادفات را کاهش دهد.

وزیر بهداشت، وضعیت کشورمان در بین سایر کشورهایی که شرایط اقتصادی مشابه ایران را دارند (درآمد متوسط)، مطلوب خواند و گفت: تنها کشوری هستیم که شاهد کاهش تلفات جاده ای و قربانیان تصادفات هستیم.