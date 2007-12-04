  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۴۰

توزیع مرحله دوم سهام عدالت در بخش مرکزی نیشابور آغاز شد

توزیع مرحله دوم سهام عدالت در بخش مرکزی نیشابور آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی نیشابور از آغاز اعطای سهام عدالت به چهار هزار و 527 خانوار این بخش در مرحله دوم واگذاری خبر داد.

علی اصغر فانی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: از مجموع 18 هزار و 32 خانوار این بخش حدود 14 هزار خانوار باقی مانده که در مراحل آتی ثبت نام می شوند.

بخشدار مرکزی نیشابور اظهار داشت: اولویت گیرندگان مرحله دوم سهام، افراد سالمند و از کار افتاده است که لیست آنها به هیئت ماده 4 جهت صدور برگ سهام عدالت ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله اول به کلیه افراد زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی و ایثارگران غیرشاغل، سهام اعطا شد.

علی اصغر فانی خاطر نشان کرد: در مرحله سوم که در سه ماه دیگر شروع می شود به همه روستاییان، سهام تعلق خواهد گرفت.
 


 

کد مطلب 598734

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها