توزیع مرحله دوم سهام عدالت در بخش مرکزی نیشابور آغاز شد

علی اصغر فانی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: از مجموع 18 هزار و 32 خانوار این بخش حدود 14 هزار خانوار باقی مانده که در مراحل آتی ثبت نام می شوند.

بخشدار مرکزی نیشابور اظهار داشت: اولویت گیرندگان مرحله دوم سهام، افراد سالمند و از کار افتاده است که لیست آنها به هیئت ماده 4 جهت صدور برگ سهام عدالت ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله اول به کلیه افراد زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی و ایثارگران غیرشاغل، سهام اعطا شد.

علی اصغر فانی خاطر نشان کرد: در مرحله سوم که در سه ماه دیگر شروع می شود به همه روستاییان، سهام تعلق خواهد گرفت.





