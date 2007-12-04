حمیدی بازی با وی تاکر را از دست داد / بازیکنان سپاهان با توپ های هوشمند تمرین کردند

به گزارش خبرنگارمهر، بازیکنان تیم فوتبال سپاهان ایران در نخستین جلسه تمرینی خود پس از ورود به ژاپن، صبح امروز در زمینی نزدیک محل برگزاری دیدار خود با وی تاکر نیوزلند، تمرین سبکی را برگزار کردند.

در این تمرین زردپوشان اصفهانی در میان استقبال اندک ایرانی های مقیم ژاپن از ساعت 10:30 صبح به وقت محلی و به مدت 75 دقیقه زیر نظرکادرفنی خود به مرور برنامه های ریکاوری و کارهای بدنی پرداختند.

تمرین بعدازظهر هم از ساعت 18 به وقت محلی در همین مکان برگزار شد که بازیکنان سپاهان از توپ های هوشمند که صبح امروز و از سوی نمایندگان فیفا به مسئولان این باشگاه تحول داده شد، برای انجام تمرینات تاکتیکی خود استفاده کردند.

در این تمرین محرم نویدکیا به مرور برنامه های اختصاصی پرداخت اما محمود کریمی در تمرینات گروهی شرکت کرد. ضمن اینکه در یکی از صحنه های این تمرین محسن حمیدی دچار مصدومیت شد که طبق نظر پزشکان تیم سپاهان نمی تواند این تیم را در دیدار با وی تاکر نیوزلند، همراهی کند.

البته هنوز وضعیت نویدکیا و محمود کریمی هم به طور کامل مشخص نشده است و برخلاف صحبتهای کادرپزشکی سپاهان، عملکرد آنها در تمرینات امروز ناامید کننده بود.

وی تاکر وارد توکیو شد

کاوران تیم فوتبال وی تاکر هم دقایقی پس از ورود سپاهان به توکیو وارد این شهر شدند و صبح امروز نیز نخستین تمرین خود را در این شهر برگزار کردند اما هیچ یک از مسئولان نماینده کشورمان، این تمرین را از نزدیک تماشا نکردند.

طبق برنامه ریزی انجام شده، قرار است نماینده کادرفنی باشگاه سپاهان در تمرین روزهای آینده این تیم حاضر شده تا اطلاعات کاملتری از این تیم نیوزلندی به دست آورند.

ایرانی ها به دنبال بلیت

تعدادی از ایرانیان مقیم ژاپن طی 2 روزگذشته با مسئولان باشگاه سپاهان تماس گرفتند تا بتوانند با تهیه بلیت مسابقه سپاهان - وی تاکر، و حضور در ورزشگاه محل برگزار این دیدار، به تشویق نماینده کشورمان بپردازند که قرار است در این زمینه همکاری لازم با این افراد صورت گیرد.