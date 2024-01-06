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۱۶ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۱۶

۲ کشته و ۳ مجروح بر اثر تصادف دو پراید در فراشبند

۲ کشته و ۳ مجروح بر اثر تصادف دو پراید در فراشبند

فراشبند - مدیر جمعیت هلال احمر فراشبند در استان فارس گفت: برخورد رخ به رخ دو پراید با یکدیگر، ۳ مصدوم و ۲ فوتی برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید خسروی با اعلام این خبر گفت: در ساعت ۱۵:۴۳ شنبه گزارشی از مرکز اورژانس مبنی بر برخورد رخ به رخ دو پراید در کیلومتر ۱۲۰ جاده فیروزآباد- جم به این پایگاه مخابره شد.

مدیر جمعیت هلال احمر فراشبند گفت: این گزارش حاکی از این بود که بر اثر این تصادف ۳ نفر مصدوم شده و دو نفر نیز کشته شده و در ماشین گرفتار شدند.

وی افزود: سریعاً ۳ نفر نجاتگر از تیم امداد و نجات پایگاه جاده‌ای شهدای فراشبند با خودروی آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

خسروی افزود: نجاتگران پس از رسیدن به محل حادثه و ارزیابی و تثبیت صحنه، به انجام کمک‌های اولیه به مصدومین و رهاسازی ۲ جسد گرفتار که شامل یک خانم و یک آقا در دو خودرو بود، اقدام کردند و مصدومین را برای ادامه درمان تحویل عوامل اورژانس دادند.

کد مطلب 5987358

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