مصرف اصولی درآمد افسانه ای نفت باعث رفاه جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهردر ساری ، محمد خوش چهره عصر سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری افزود: با مصرف درست انرژِی و استفاده بهینه از آن، توسعه همه جانبه را در کشور شاهد خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: اجرایی شدن اصل 44 ثروت متراکم شده و دارایی 100 سال اخیر دولت است که در صورت عدم الزامات رهبری در این اصل از سوی متولیان امور باعث ضرر هنگفتی برای جامعه خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در تحلیل ها باید بین فرار مغزها و مهاجرت مغزها تفاوت قائل شد، ادامه داد: امکان استفاده از استعدادهای خلاق داخل کشور بسیار اندک است و زمینه را برای خروج نخبگان از کشور فراهم کرده است.

خوش چهره با بیان اینکه جهان سومی ها در کشورهای توسعه یافته به صورت خیابانی زندگی می کنند، یادآور شد: مغز ایرانی نیز اکنون در جهان مورد استفاده دقیق و اصولی کشورهای توسعه یافته قرار می گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سهمیه بندی بنزین بیان داشت: باید زیرساخت های حمل و نقل عمومی کشور تامین شود تا مردم با مشکل فعلی سهمیه بندی و خرید آزاد بنزین مواجه نشوند.

خوش چهره در این ارتباط ادامه داد: دولت قصد دارد با ایجاد جایگاه های گاز طبیعی، سهمیه بندی بنزین را از کشور برچیده کند که به عقیده بنده اجرای صحیح و خطا در هیچ دولتی شایسته و به صلاح مردم نیست.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه سیستم بانکی کشور معلول و بیمار است، تصریح کرد: با این وجود اگر خصوصی سازی به معنای رقابتی باشد برای جامعه مطلوب است امام اگر برای کسب درآمد برای دولت باشد، ناشایست است.

خوش چهره با اشاره به این مهم که نظام حاکم در آموزش و پرورش و آموزش عالی باید دچار تغییرات شود، بیان داشت: دروس کاربردی دانشگاه ها در جامعه به صورت کاربردی و اصولی استفاده نمی شود.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه نیز به سئوالات برخی دانشجویان پاسخ داد و در مورد اینکه مجلس چرا کاری برای مشکل ازدواج و مسکن جوانان نمی کند اظهار داشت: دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر برای رفع مشکل ازدواج و مسکن جوانان تصمیم می گیرند.

وی با اشاره به اینکه 70 درصد درآمد نیروهای کم درآمد و ضعیف جامعه ایرانی صرف تامین مسکن می شود، تصریح کرد: سهم دولت در تامین مسکن اقشار جامعه ایرانی کمتر از سه درصد است و این در حالی است که دولت در کشورهای مالزی و سنگاپور 70 درصد سهم دارد.

خوش چهره با بیان اینکه مخالف اعطای تسهیلات به جوانان بیکار برای دریافت مسکن هستم بیان داشت: دولت با تامین بیش از یک میلیون واحد مسکونی سهم اساسی را در رفع این معضل خانوارهای ایرانی خواهد داشت.