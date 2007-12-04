دومین آزمایشگاه پروتئومیکس در دانشکده پزشکی شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاح این آزمایشگاه ضمن تاکید بر لزوم همکاری بین دستگاه ها در راستای تولید روز افزون علم افزود: اگر هر مرکز و موسسه تحقیقاتی بدون همکاری با دیگر مراکز به امور تحقیقاتی خود بپردازند، تولید و گسترش علم در کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

محمد هادی ایمانیه با بیان اینکه روحیه کار گروهی و تیمی در بین دانشگاهیان کشور به طور شایسته ای برقرار نیست، اظهار داشت: در این شرایط دانشگاه علوم پزشکی برای توسعه و تولید علم کمیته ای تحت عنوان علوم نوین پزشکی ایجاد کرده و بعضی از بودجه های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی به این کمیته واگذار می شود تا برای پیگیری علوم نوین تاثیر گذار باشد.

این آزمایشگاه بعد از آزمایشگاه پاستور، دومین آزمایشگاه پروتئومیکس کشور است.

این آزمایشگاه با هدف ایجاد تکنیکهای نوین و شناخت پروتئین های وجود در بافت ایجاد شده و هم اکنون نیز در آن چندین طرح در خصوص برخی از بیماری ها در حال اجراست.