گزارش NIE امکان تصویب قطعنامه جدید را از بین برد / اروپا دیگر نباید از آمریکا پیروی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی در این باره نوشت : ماههاست که حکومت بوش در تلاش است که فشارها بر ایران را افزایش دهد. اخیرا حتی بوش درباره وقوع جنگ جهانی دیگری در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته ای هشدار داده بود.

این در حالی است که مرکز برآورد اطلاعات ملی آمریکا ( NIE) در گزارشی که دیروز منتشر کرد اعلام کرد که ایران در پی ساخت سلاح هسته ای نیست و این نکته از سال 2003 برای آمریکا روشن شده بود.

این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت : به این ترتیب استراتژی سابق واشنگتن مبنی بر تهدید ایران به اعمال قطعنامه شدیدتر برای تحت فشار قرار دادن این کشور به ندرت دیگر قابل اجرا خواهد بود. این گزارش تمام تلاشهای واشنگتن برای تشکیل یک جبهه متحد علیه تهران را نقش بر آب کرد.

در ادامه این تحلیل آمده است : با انتشار این گزارش شانس تصویب قطعنامه شدیدترعلیه ایران در شورای امنیت بسیار پایین آمد.

این روزنامه آلمانی در ادامه به تغییر رویکرد بسیاری از کشورها در قبال مسئله هسته ای ایران بعد از انتشار این گزارش اشاره کرده و می نویسد : روز گذشته واشنگتن اعلام کرد که چین به ضرورت اعمال قطعنامه های شدیدتر علیه ایران پی برده و با آن موافق است. البته گزارش NIE سیاست خارجی این کشور را کاملا تغییر داد و چین امروز اعلام کرد که از انجام مذاکرات با ایران استقبال می کند. وزیر امور خارجه چین "یانگ جیه چی" بعد از یک گفتگو با همتای آمریکاییش "کاندولیزا رایس" تاکید کرد که راه حل دیپلماسی در برابر مسئله هسته ای ایران مورد علاقه جامعه بین المللی است.

در ادامه این تحلیل آمده است : در چنین شرایطی جلب رضایت روسیه برای اعمال تحریمهای شدیدتر علیه ایران با توجه به اینکه این کشور از مخالفان سرسخت اینگونه اقدامات می باشد برای آمریکا بعید به نظر میرسد. این گزارش حتی متحدان اروپایی آمریکا را درباره راه حل صرفا قطعنامه شدیدتر علیه ایران در برنامه هسته ای این کشور دچار تردید کرد .

در ادامه این تحلیل و در راستای تغییر روند متحدان اروپایی آمریکا بعد از انتشار این گزارش به نقل از "گرت وایز کیرشن" سخنگوی سیاست خارجی حزب " SPD آلمان آمده است : ما حالا باید یکبار دیگر همه جوانب را مورد بررسی قرار دهیم و باید سنجیده شود که آیا هنوز هم لازم است که قطعنامه های شدید تری علیه ایران اعمال شود.

این مقام آلمانی همچنین پیشنهاد داده که بهتر است حالا حکومت آلمان رویه جدیدی در برخورد با ایران در پیش بگیرد و مثلا این کشور را در روند صلح خاورمیانه شرکت دهد.

"رولف موتزنیش" رئیس گروه پارلمانی ایران- آلمان نیز در این راستا از آمریکا درخواست کرد که درباره تصمیماتش مبنی بر استقرار یک سپر موشکی در شرق اروپا که تابحال آن را با توجیه مقابله با تهدیدات ایران پیگیری می کرد تجدید نظر کند . این سیاستمدارعضو حزب "SPD " آلمان همچنین از صدر اعظم آلمان در خواست کرد که با لحن واضحتری در این باره با رئیس جمهور آمریکا صحبت کند . از نظر این سیاستمدار آلمانی چنین استدلالی دیگر از طرف آمریکا قابل قبول نیست و ما با این تصمیم آمریکا بی دلیل شرایط امنیتی اروپا را به خطر انداخته و روابطمان را با روسیه تخریب می کنیم.

در پایان این تحلیل آمده است : در چنین شرایطی امکان کسب حامی برای اعمال قطعنامه های بیشترعلیه ایران برای واشنگتن سخت و یا حتی غیر ممکن شده است.