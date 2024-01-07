جلسه علنی مجلس آغاز شد/ رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظام صنفی

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش، جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
ادامه بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق یک بند به تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
بررسی تقاضای یک فوریت در مورد لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها
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