سیستم بانکی کشور دست و پا شکسته است

به گزارش خبرنگار مهر ، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس هفتم عصر امروز در هم اندیشی نقش نماز جمعه در تحقق سند چشم انداز 20 ساله توسعه اظهار داشت: باید ابتدا بدانیم اقتصاد اسلامی چیست و سند چشم انداز به چه اموری در این امر مرتبط است و چگونه می توان از این طریق اقتصادی اسلامی را نهادینه نمود ، چرا که امروز مباحث فقهی در اقتصادی جایگاه ویژه ای پیدا کرده و همواره مورد توجه است.

وی یکی از مباحث مورد نیاز در آموزش عالی کشور را مسئله اقتصاد اسلامی عنوان کرد و افزود: این امر یکی از ضروریات چشم انداز توسعه نیز محسوب می گردد.

مصباحی مقدم با ابراز تاسف از اینکه نمی توان سیستم بانکی کنونی کشور را بانکداری بدون ربا نامید، کاهش نرخ سود بانکی و تثبیت نرخ ارز را از جمله اقدامات ارزشمند مجلس هفتم برشمرد و تصریح کرد: این امور باعث شد تا تورم در کشور در ماه های فروردین و اردیبهشت 85 کاهش چشمگیری پیدا کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تزریق 40 درصدی نقدینگی بیشتر از حد مقرر از سوی دولت در سال 85 و نیمه اول سال جاری، گفت: این امر باعث افزایش شدید تورم در کشور شد اما خوشبختانه راهکارهایی که از سوی دولت برای مهار تورم به کار گرفته شده نشان می دهد که دولت نهم به اشتباه خود در این زمینه پی برده و در صدد جبران آن است.

وی جمع آوری نقدینگی به خصوص چک پولهای موجود، تبدیل پول به دلار، حذف سه صفر پولی ملی ، پرداخت بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی و جلوگیری از تزریق نقدینگی بیشتر در جامعه را از جمله راهکارهای مهار تورم در کشور ذکر کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت : یکی دیگر از راهکارهای مهار تورم و کاهش نقدینگی در جامعه وام دادن بانکها به مردم برای خرید سهام دولتی و جلوگیری از برداشت از حساب حساب ذخیره ارزی است.

وی تصریح کرد: برداشت از حساب حساب ذخیره ارزی "ام الفساد" اقتصادی جامعه است ، چرا که باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه رشد شدید تورم در کشور می شود.

این نماینده در پایان بهره گیری از مشاوران اقتصادی خارجی از سوی دولتهای گذشته را یکی دیگر از دلایل افزایش مشکلات اقتصادی در جامعه دانست و تصریح کرد: این امر باعث شد تا فقردر کشور ما بیشتر شود و در نتیجه فاصله طبقاتی افزایش یابد.