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۱۷ دی ۱۴۰۲، ۹:۰۷

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار هرسین:

پروژه مسکن مهر ۱۲۰ واحدی دادگستری هرسین تعیین تکلیف شد

پروژه مسکن مهر ۱۲۰ واحدی دادگستری هرسین تعیین تکلیف شد

کرمانشاه- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار هرسین گفت: پروژه مسکن مهر ۱۲۰ واحدی دادگستری هرسین تعیین تکلیف شد.

مصطفی احمدی وجد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس درخواست اعضای پروژه مسکن مهر ۱۲۰ واحدی دادگستری هرسین وضعیت این پروژه با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره و نمایندگان مردم مورد بررسی قرار گرفت و توافقات اولیه حاصل شد.

وی افزود: پس از سفر استاندار کرمانشاه و تاکید بر تسریع در تعیین تکلیف پروژه مذکور با استفاده از ظرفیت طرح نهضت ملی مسکن پیگیری‌های لازم به منظور اجرای دستور استاندار از طرف فرمانداری انجام گرفت و بر اساس توافقات صورت گرفته و موافقت اعضای جلسه پروژه به پیمانکار جدید واگذار شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار هرسین تصریح کرد: پس از اعلام این توافق مقرر شد، هیأت مدیره ظرف مدت سه روز از تاریخ ۱۶ دی ماه نسبت به اعلام نظر در خصوص پیش نویس قرارداد با پیمانکار جدید اقدام و نتیجه را اعلام کنند.

احمدی وجد بیان کرد: لازم به ذکر است که برای افزایش سرعت فرآیند اداری پیمانکار جدید پروژه نیز در جلسه حضور داشت.

کد مطلب 5987513

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