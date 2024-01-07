به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح یکشنبه در دیدار مدیر عامل بنیاد برکت اظهار کرد: نباید نگاه جامع به حوزه اشتغال وجود داشته باشد بلکه ظرفیت استراتژیک هر استان بررسی شود.

وی گفت: یکی از استان‌هایی که گنج سرمایه‌گذاری استراتژیک به شمار می‌رود بوشهر است، از اقتصاد دریا محور گرفته تا صنایع پایین دستی انرژی هیدروکربنی، نفت و گاز، صنایع مرتبط با دانش هسته‌ای، تجارت الکترونیک و کشاورزی که یکی از مهم‌ترین موارد استراتژیک پیشنهادی از طرف ما ایجاد شهرک صنعتی خرما بود که امیدواریم هرچه زودتر این کار بزرگ صورت بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه استفاده ما از خلیج فارس به غیر از نفت و گاز صفر است عنوان کرد: پزشکی دریا فصل عظیمی از ثروت است و یکی دیگر از پیشنهادات ما در حوزه تولید داروهای دریایی و دریادرمانی، ایجاد شهرک تولیدات آبزیان اعم از دارویی و غذایی است.

وی با تاکید بر اینکه پشت هر کاری که انجام می‌شود باید یک برهان وجود داشته باشد تا بتوانیم پاسخگو باشیم که به چه علت در این استان کاری انجام داده‌ایم گفت: استان بوشهر استانی فوق‌العاده در انتقال ثروت به ستاد فرمان اجرایی امام (ره) است به این معنا که هر کاری که در این استان انجام شود هزینه نیست بلکه سرمایه است.

صفایی بوشهری با بیان اینکه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) یکی از نهادهای وابسته به ساحت ارزشمند مقام ولایت است اظهار داشت: کار این ستاد با بسیاری از نهادهای هم ارز متفاوت بوده و به تعبیری لحظه به لحظه آن عبادت است چرا که جامعه هدف آن، نیازمندان و محرومین هستند و مقام معظم رهبری به موضوع محرومیت‌زدایی توجه ویژه‌ای دارند.

سامانه رفع محرومیت ایجاد شود

وی با اشاره به وجود تعداد زیادی نهادهای محرومیت‌زدا در کشور افزود: با توجه به اعتبارات و حجم جغرافیایی محرومیت همچنان مشکلاتی وجود دارد و این موضوع باید بررسی شود که چرا در استان بوشهر با ارزش افزوده، حق آلایندگی و مسئولیت‌های اجتماعی همچنان محرومیت پابرجاست.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه زحمت‌های زیادی در راستای محرومیت زدایی کشیده شده عنوان کرد: باید در رابطه با سامانه رفع محرومیت برحسب دانش و مدیریت جهادی تدبیر دیگری در سطح ملی صورت بگیرد.

آیت الله صفایی بوشهری اضافه کرد: عدم وجود سامانه واحد در رابطه با آمار آمایشی تخصصی محرومیت و گونه‌های محرومیت، عدم وجود سند چشم انداز و اولویت‌ها و عدم مدیریت مرتبط با هم، نبود مدیریت اجرایی کارآمد و هماهنگ و نبود نظارت مؤثر از دلایل این موضوع است.

وی گفت: این موضوع نیاز به یک نگاه دانش بنیان و علمی دارد و اگر اینگونه نباشد هر چقدر هم تلاش کنید محرومیت دوباره تولید می‌شود، بنابراین این موضوع را در دیدار با رهبر معظم انقلاب مطرح خواهم کرد تا در حضور سایر مسئولین تکلیف هر کس مشخص باشد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های بالنده در هر استان اظهار کرد: وقتی ظرفیت‌های استانی شناسایی شوند به راحتی می‌توان با سرمایه‌گذاری به هر شکل باعث تولید اشتغال و ثروت شد که هم محرومیت‌زدایی انجام شود و هم تولید ناخالص ملی کشور مناسب با وجود مواد اولیه و ظرفیت‌ها در آن استان رشد یابد.