به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی اسدی اظهار کرد: صبح یکشنبه بارش برف و باران جاده‌های اصلی استان را فراگرفته است و راهداران در حال برف روبی و شن و نمک پاشی هستند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی بیان کرد: بارش برف در جاده‌های درگز- قوچان به ویژه گردنه تیوان، مشهد-کلات در گردنه گوجگی، مشهد-سرخس در گردنه مزداوند، باغچه -تربت حیدریه در محدوده رباط سفید و آزادراه تربت حیدریه- باغچه گزارش شده است.

وی ادامه داد: با توجه به تداوم بارش برف در جاده‌های یاد شده رانندگان حتماً از زنجیر چرخ برای تردد در این مسیرها استفاده کنند و این تجهیزات را به همراه داشته باشند.

بنی اسدی گفت: بارش باران همچنین تردد در جاده‌های فریمان، مه ولات، صالح آباد، بجستان، سرخس و شهرستان مشهد به ویژه بخش احمدآباد و جاده مشهد-چناران را تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی افزود: مه غلیظ نیز دید افقی رانندگان در جاده‌های تربت جام-صالح آباد و مشهد -کلات را محدوده کرده است.