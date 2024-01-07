به گزارش خبرگزاری مهر، جمال اسدی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام به همراه مظفری رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ایلام با مادران شهید «علی جان غلامحسینی» و «جعفر دارشی» دیدار و سرکشی کرد.

اسدی در این دیدارها، مادران شهدا را گنجینه ارزشمند جامعه نامید و عنوان کرد: در قالب طرح سپاس، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان جزو اولویت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام است.



وی افزود: طی ۲ سال گذشته ۲۶ هزار دیدار با خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان در استان ایلام انجام شده است. این استان جزو استان‌های برتر کشور در زمینه دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا است.

اسدی عنوان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام بنا بر وظایف ذاتی خود علاوه بر دیدارها، به مسائل معیشتی، اشتغال و مسکن جامعه ایثارگران توجه ویژه دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام ادامه داد: خوشبختانه در استان ایلام اقدامات خوبی در این بخش‌ها صورت گرفته و در تلاش هستیم مشکلات جامعه ایثارگران به حداقل برسد

شهید «علی جان غلامحسینی» سال ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی قلاویزان مهران و شهید «جعفر دارشی» سال ۱۳۶۷ در منطقه حلبچه به فیض شهادت نائل آمدند.