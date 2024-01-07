بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون بخاری در کشور نیازمند تعویض است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم عسکری با حضور در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲ «مهار تورم و رشد تولید» اظهار کرد: معتقد هستیم که گاز محور توسعه است، اگر تولید افزایش پیدا کند، عرضه بالا می‌رود و در نتیجه آن تورم مهار می‌شود. امیدواریم برای تحقق شعار سال سرباز رهبر انقلاب باشیم و نقش خوبی در این حوزه ایفا کنیم.

وی با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه گاز گفت: ۲۲ میلیارد لیتر سوخت مایع و فسیلی در اصفهان توزیع می‌شود از این بین ۴۵ درصد در بخش صنعت، ۲۲ درصد در بخش خانگی، ۲۸ درصد در بخش نیروگاه، ۳ درصد در بخش حمل و نقل و سی ان جی و ۲ درصد در بخش تجاری توزیع می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در بدو پیروزی انقلاب اسلامی ۲ هزار مشترک گاز داشتیم اما امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی بیش از ۲ میلیون و۴۰۰ هزار مشترک از نعمت گاز برخوردار هستند. همچنین بیش از ۱۰۰ هزار مشترک طی دو سال گذشته به مشترکین استان اصفهان اضافه شده است.

وی ادامه داد: استان اصفهان با ۱۱۴ شهر گازرسانی شده، رتبه اول گاز رسانی به شهرها را در کشور دارد، همچنین بیش از ۶۲ شهرک صنعتی و بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در استان از نعمت گاز برخوردار هستند.

عسکری بیان کرد: روزانه ۱۰۰ هزار خودرو از گاز طبیعی و سی ان اج استفاده می‌کنند، همچنین ۶ نیروگاه در استان گازرسانی شده‌اند.

وی با اشاره به حمایت از محرومین و نیازمندان که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، گفت: در همین راستا گازبهای بیش از ۹۸ هزار مددجوی کمیته امداد و بهزیستی رایگان شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اهمیت مصرف بهینه گاز گفت: این اهمیت به منظور پایداری تولید و اقتصاد، پایداری شبکه و همچنین کاهش آلودگی هوا است که باید به آن توجه ویژه داشت.

وی با بیان اینکه بالاترین یارانه انرژی در جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه گاز به ۸۵ میلیون ایرانی تقدیم می‌شود، گفت: در دنیا ۴۵ میلیارد دلار یارانه گاز بین ۲۰۰ کشور جهان پرداخت می‌شود اما در ایران ۳۵ درصد یارانه انرژی بیش از ۲۰۰ کشور، بین مشترکان توزیع می‌شود و این نشان از خدمت صادقانه نظام جمهوری اسلامی به شهروندان دارد.

عسکری با بیان اینکه برای مدیریت ناترازی گاز چند پیشنهاد شامل استفاده از گاز ال ان جی، سی ان جی، اس ان جی، است، گفت: هر سرمایه‌گذاری که در این زمینه وارد میدان عمل شود شرکت گاز از وی حمایت خواهد کرد.

وی بیان کرد: بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون بخاری در کشور نیازمند تعویض است که اگر این اقدام انجام شود سهم زیادی در کاهش مصرف گاز و صرفه جویی خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان کرد: در بخش خانگی هر مشترکی که بین ۱۰ تا ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته مصرف خود را کاهش دهد به اندازه ۵ برابر هزینه تمام شده فرآورش، انتقال و توزیع، مشمول پاداش می‌شود.