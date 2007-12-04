ساکت، بوناچیچ، مجیری و کاظمی در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند

به گزارش خبرنگارمهر، نخستین کنفرانس مطبوعاتی باشگاه سپاهان اصفهان در ژاپن از ساعت 14 امروز به وقت محلی و با حضور محمدرضا ساکت، لوکا بوناچیچ، جابا موجیری و حسین کاظمی برگزار شد.

برپایه این گزارش، مدیرعامل باشگاه سپاهان در این نشست گفت: "سپاهان با تمام قوا در مسابقات جام باشگاه های جهان شرکت کرده است و درصدد آن است که باردیگر برای فوتبال ایران در این عرصه مهم بین المللی افتخار آفرینی کند".

لوکا بوناچیچ هم با اشاره به اینکه در سالیان دور تجربه بازی در تیم کراسیک نیوزلند را داشته است، گفت:"با توجه به اطلاعاتی که از این تیم نیوزلندی بدست آورده ایم، برای شکست آنها برنامه ریزی کرده ایم. مطمئنا در روزهای آینده هم برای با حضور در تمرینات گروهی آنها، اطلاعات مان را از این تیم افزایش خواهیم داد".

وی همچنین تاکید کرد:" برای پیروزی بر وی تاکر شرایط خوبی داریم و پس از این دیداربه فکر پیروزی برابر اوراواردز هستیم. مطمئنا در صورت بازی مجدد با این تیم ژاپنی، همانندبازی رفت در اصفهان، ضمن ارائه یک بازی قابل قبول، آنها را مقابل تماشاگران شان شکست خواهیم داد".

در این جلسه جابا مجیری و حسین کاظمی هم ضمن بیان این موضوع که از این فرصت بدست آمده نهایت استفاده را خواهند کرد، ابراز امیدواری کردند که با پیروزی در 2 دیدار نخست، سپاهان حریف آث میلان در دیدار نیمه نهایی خواهد شد، مسابقه ای که بسیار رویایی خواهد بود.

جلسه هماهنگی برگزار شد

با توجه به اهمیت بالای مسابقات جام باشگاه های جهان و تلاش نمایندگان فیفا برای انجام هماهنگی های لازم در زمینه برگزاری هرچه بهتر این رقابت ها، ساعت 11 صبح امروز به وقت محلی نشست بررسی و هماهنگی بین نمایندگان فیفا و باشگاه سپاهان انجام شد.

در این نشست، جان شوماخرمسئول ارشد رسانه ای فیفا با محمدرضا ساکت مدیرعامل و بوناچیچج سرمربی تیم فوتبال سپاهان ایران به بحث و گفتگو پرداخت تا سازماندهی و برنامه ریزی لازم در این خصوص انجام شود.

همچنین شوماخر وسائل ویژه مسابقات که شامل توپ هوشمند، لباس و امکانات لازم برای حضور در محل تمرینات و مسابقات بود را به مسئولان باشگاه سپاهان تحویل داد.