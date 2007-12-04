بی نظمی ترافیکی در شأن شهر قم نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سرهنگ کیومرث نورانی عصر امروز در دیدار با رئیس دانشگاه قم با اشاره به اهمیت وجود نظم ترافیکی در این شهر گفت: قم شهر دین و دیانت و پایگاه جهان تشیع است از این رو بی‌نظمی‌های ترافیکی در شأن این شهر مقدس نیست.



وی افزود: ارائه خدمات مناسب شهری و انضباط در عبور و مرور دو عاملی است که در جلب رضایت زائران و توریست‌ها تأثیر بسزایی دارد.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی قم بر لزوم همکاری دوجانبه بین مراکز علمی و راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و یادآور شد: دانشجویان و اساتید دانشگاه جزء اقشار فرهنگی جامعه به‌شمار می‌آیند و این افراد می‌توانند با بررسی سیستم‌های جامع حمل و نقل و راهنمایی و رانندگی، راهکارهای اساسی را در جهت بهبود وضعیت نظم و انضباط ترافیکی قم ارائه کنند.



سرهنگ نورانی تصریح کرد: چنانچه رشته مهندسی ترافیک در دانشگاه قم ایجاد شود، زمینه‌های همکاری دو جانبه بین راهنمایی و رانندگی و دانشگاه قم بهتر فراهم می‌شود.



وی در ادامه با اشاره به آماری از میزان تلفات و مصدومان سوانح رانندگی، گفت: در شش ماهه نخست سال جاری 60 نفر در قم بر اثر سوانح رانندگی کشته شدند.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی قم اظهار داشت: سالانه 28 هزار نفر در کشور بر اثر تصادف کشته و بیش از 200 هزار نفر مصدوم و معلول می‌شوند.



وی همچنین به برخی برنامه‌های نیروی انتظامی کشور برای کاهش تصادفات اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با اجرای این برنامه‌ها میزان تصادفات در کشور 15 درصد کاهش داشته است.



رئیس دانشگاه قم نیز در این دیدار بر لزوم فرهنگ سازی مناسب برای بهبود نظم ترافیکی در شهر قم تأکید کرد و نقش دانشگاهیان و مراکز فرهنگی را در این خصوص مهم خواند.



آیت الله مهدی قاضی افزود: اقشار تحصیل‌کرده و پژوهشگر جامعه باید با بررسی الگو‌های موفق سایر کشورها، راهکارهای مناسبی برای نظم دهی به وضعیت عبور و مرور وسایل نقلیه طراحی کنند.



رئیس دانشگاه قم تصریح کرد: فرهنگ دینی و قرآنی ما همواره انسان‌ها را به رعایت نظم و انضباط سفارش می‌کند.