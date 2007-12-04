به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدینژاد به هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید ژاپن با اشاره به اشتراکات فرهنگی دو ملت گفت: رمز پایداری و ماندگاری ملتها در فرهنگ ملتهاست و این حقیقتی است که به سادگی از بین نخواهد رفت و در دل ملتهای دو کشور جاری است.
وی روابط ایران و ژاپن را دوستانه دانست و گفت: تاکنون هیچ نقطه تاریکی در روابط دو جانبه تهران و توکیو وجود نداشته است.
رئیسجمهور با بیان اینکه باید در مقابل ادعای تک قطبی شدن دنیا ایستاد، تأکید کرد: مدعیان دنیای تک قطبی در شرایط بسیار سختی قرار دارند؛ چرا که دوران جهانگشایی و سلطه یکجانبه در دنیا به پایان رسیده است.
آکی یوشی روتا سفیر جدید ژاپن نیز در این دیدار با اشاره به مشترکات فرهنگی بین دو ملت ژاپن و ایران، روابط دو کشور را خوب توصیف کرد و گفت: در مدت مأموریت خود در تهران تلاش خواهد کرد روابط دوجانبه را بیش از پیش ارتقا دهد.
وی با بیان اینکه روابط و همکاریهای دو کشور در راستای منافع دو ملت ژاپن و ایران است، آمادگی کشورش برای توسعه و ارتقای روابط و همکاریها در زمینههای مختلف اعلام کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه اکنون دوران دوستی، منطق و برادری بین ملتهاست، یادآور شد: ایران و ژاپن با توجه به اشتراکات فرهنگی میتوانند پرچمدار تعامل، دوستی و منطق در دنیا باشند.
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