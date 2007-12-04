برای آمریکا چیزی تغییر نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه CNN، "جرج بوش" در ادامه سخنان خود گفت : اگر ما خواهان پایان دادن به بحران خاورمیانه هستیم باید به همکاری های خود با سایر کشورها ادامه دهیم.

رئیس جمهور آمریکا با اشاره به برنامه هسته ای ایران گفت : باید برنامه هسته ای ایران را جدی گرفت؛ ایران در حال تلاش برای غنی سازی اورانیوم بوده و موشک های بالستیک نیز آزمایش می کند و آنگاه می گوید که برنامه هسته ایش صلح آمیز است.

بوش در ادامه افزود: جامعه جهانی باید به فشارهای خود بر برنامه هسته ای ایران ادامه دهد ؛ من این گزارش را دیده ام و این گزارش نشانگر این مطلب است که ایران برنامه هسته ای نظامی داشته و آن را متوقف کرده است ؛ این هشداری است مبنی بر اینکه آنها (ایران) می توانند مجددا آن را آغاز کنند.

بوش در ادامه تصریح کرد : این گزارش نشان می دهد که آمریکا باید هوشیار باشد.

بوش مدعی شد : ایران خطرناک بوده و اگر توانایی تولید سلاح هسته ای را پیدا کند خطرناک خواهد ماند.

رئیس جمهور آمریکا در پایان، با محتمل دانستن تمامی گزینه ها در عین حال از جامعه جهانی خواست تا فشارهای خود را برای توقف برنامه هسته ای ایران ادامه دهد.