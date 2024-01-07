شرکت فرادانه تنها تولید کننده خوراک نرسری در ایران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، صمد بهرامی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: نرسری یا نوزادگاهی، مرحله‌ای است که باعث می‌شود ما موجود قوی‌تری برای پرورش داشته باشیم.

بهرامی ادامه داد: در چند سال گذشته با گسترش بیماری‌ها در صنعت میگو، تشخیص بیماری‌ها قبل از شروع فاز اصلی پرورش اهمیت زیادی پیدا کرده است.

بهرامی ادامه داد: در چند سال گذشته با گسترش بیماری‌ها در صنعت میگو، تشخیص این بیماری‌ها قبل از شروع دوره پرورش در استخرهای بزرگ اهمیت زیادی پیدا کرده است

وی خاطر نشان کرد: شکل گیری اینگونه پرورش در ایران در سال‌های اخیر ایجاد شده است و شرکت فرادانه با درک این موضوع شروع به تأمین این خوراک کرده و مرحله نرسری در ایران یک ماه به طول می‌انجامد و معمولاً پست لارو ۱۰ وارد نرسری می‌شود.

بهرامی ادامه داد: یک ماه در سیستم نرسری باقی می‌ماند که در این یک ماه از خوراک‌هایی که شرکت فرادانه برای این مرحله تولید کرده استفاده می‌کند و با وزنی حدود یک گرم وارد سیستم پرورش استخرهای خاکی می‌شود.

مشتریان فرادانه در سال جاری روند صعودی داشته است

وی اذعان داشت: شرکت فرادانه از سال ۱۴۰۰ این خوراک را طراحی کرد و مراحل کنترل کیفی، تست‌ها و بررسی‌های این خوراک انجام شد و در اسفند همان سال توانست گواهی خوراک را از مؤسسه تحقیقاتی شیلات آب‌های دور اخذ کند که دریافت این مجوز نشان دهنده داشتن پارامترهای کیفی مناسب و عملکرد مناسب این خوراک در شرایط نرسری بود.

بهرامی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱ این خوراک به صورت تجاری وارد سیستم‌های پرورش شد و در همان سال ما در ۵ مزرعه این خوراک را عرضه کردیم و ۱۸ تن از این خوراک مورد استفاده پرورش دهندگان قرار گرفت.

وی یادآور شد: نتایج استفاده در این ۵ مزرعه در نقاط جغرافیایی مختلف از شمال تا جنوب از دید شرکت فرادانه و پرورش دهندگان میگو رضایت بخش بود و این رضایت بخشی باعث شد که در سال ۱۴۰۲ تعداد مشتریان ما روند صعودی داشته باشد و تناژ فروش آنها حدود ۵ برابر افزایش پیدا کند.

بهرامی اذعان داشت: در سال ۱۴۰۲ پرورش میگو ایران با یک بیماری« AHPND» دست به گریبان شد که خسارات زیادی در این صنعت به بار آورد.

بوشهر بزرگ‌ترین بازار خوراک ماهیان دریایی فرادانه

علیرضا گل محمدی مدیر فروش ماهیان دریایی شرکت فرادانه در ادامه این نشست در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به کم آبی در ایران و به خصوص خاورمیانه بیشتر پرورش ماهی‌ها به سمت پرورش دریایی رفته است.

وی تصریح کرد: میزان بارندگی‌ها در سال جاری در کشور و در استان چهارمحال و بختیاری به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده است و به همین خاطر برای تکمیل زنجیره پروتئینی ما مجبوریم به منابع جدید روی آوریم.

گل محمدی ادامه داد: در چند سال گذشته ماهیان دریایی یکی از منابع مهم پروتئینی در کشور بوده است اما با توجه به کمبود منابع صیادی در دریاها، پرورش اینگونه ماهیان با اهمیت شده است.

وی اذعان داشت: موقعیت جغرافیایی ایران به شکلی است که پهنه خلیج فارس مکان مناسبی برای توسعه قفس‌های پرورش ماهی در جنوب کشور است.

گل محمدی با بیان اینکه ایران توانسته با پرورش ماهی یکی از پیشرو ترین کشورها در خاورمیانه و در این صنعت باشد گفت: فرادانه توانسته یکی از معضلات پرورش ماهی را برطرف کند.

وی ادامه داد: اولین چیزی که در پرورش گونه‌های آبزی مهم بوده، خوراک آن گونه است که ۷۰ درصد هزینه کل پرورش را در بر می‌گیرد.

گل محمدی بیان داشت: فرادانه توانسته با با استفاده از نیروی متخصص و سخت افزارهای جدید و به روز تأمین خوراک با کیفیت و بدون محدودیت در دسترس پرورش دهنده قرار دهد و این نیاز را برطرف کند،

گل محمدی با اشاره به اینکه ما از سال ۱۴۰۰ شروع به فروش این گونه خوراک کرده‌ایم گفت: در حال حاضر نسبت به پارسال رشد ۳ برابری داشته‌ایم که همین امر نه تنها به صنعت آبزی پروری بلکه به اشتغالزایی در استان چهارمحال و بختیاری کمک کرده است.

وی اذعان داشت: برنامه‌هایی که پیش رو داریم این است که بتوانیم خوراک های لاروی و نرسری را در اختیار پرورش دهندگان قرار دهیم، همچنین تولید خوراک ماهی صبیتی که گونه‌ای جدید برای پرورش می‌باشد در مرحله آزمایشی تولید گردیده و امید است به زودی وارد بازار تجاری گردد

فرادانه یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان خوراک آبزیان است

وی با بیان اینکه ما به دنبال تعامل بیشتر با دیگر پرورش دهندگان در کشور هستیم گفت: اگر به تاریخچه آبزی پروری نگاه کنیم دنیا به سمت پرورش ماهیان در قفس پیش می‌رود چراکه هزینه کمتری برای پرورش دارد و همچنین نیازی به هزینه سوخت، تعویض آب و انرژی زیاد ندارد و بر همین اساس فرادانه تصمیم گرفته در این ۱۳ صنعت یکی از پیشگامان باشد که بتواند به این زنجیره کمک کند.

گل محمدی با تاکید بر اینکه تیم تحقیقاتی فرادانه هر روز روی بالا بردن کیفیت از نظر فیزیکی تحقیقات انجام می‌دهد گفت: ما نه تنها به کیفیت فیزیکی خوراک اهمیت می‌دهیم بلکه از افزودنی‌هایی استفاده می‌کنیم که هم سرعت رشد را بالا ببرد و هم بتواند به سیستم ایمنی گونه کمک کند.

وی خاطر نشان کرد: ما فرصت کوتاهی برای پرورش ماهی در خلیج فارس داریم و باید بتوانیم در این مدت بیشترین رشد را از ماهی بگیریم و در همین راستا خوراکی را تهیه کرده‌ایم که بتوانیم تمام کارایی‌ها و نیازهای که ما داریم بتوانیم برطرف کنیم.

گل محمدی بیان داشت: استان بوشهر یکی از پیشرو ترین و پر پتانسیل ترین استان‌ها در زمینه پرورش ماهیان دریایی در کشور می‌باشد و امید داریم بتوانیم با تعاملی که با پرورش دهندگان در نمایشگاه‌ها داریم به رشد این صنعت کمک کنیم.

وی اظهار کرد: استان بوشهر با ظرفیت فعلی حدود ۳۵۰۰ تن تولید ماهی یکی از استان‌های بسیار خوب در این زمینه است که فرادانه می‌تواند به عنوان تأمین کنندگان خوراک پرورش این گونه در استان باشد.

۶۰ درصد خوراک میگو ایران را شرکت فرادانه تأمین می‌کند

امین اسدی مدیر فروش خوراک میگو شرکت فرادانه در ادامه این نشست خبری اظهار کرد: وی تصریح کرد: شرکت فرادانه با پیشینه درخشان خود در تولید خوراک ماهی پا به عرصه تولید خوراک میگو گذاشت و طبیعتاً خوراک میگو تولید شده باید با استاندارد و ویژگی‌های متناسب با برند فرادانه به دست پرورش دهندگان می‌رسید. از این رو در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مراحل آزمون و خطا و رفع عیب‌های خوراک در مزارع مشارکتی این شرکت انجام گردید و در سال ۱۳۹۵ با به روز رسانی خط تولید خوراک پلت ۳۵۰۰ تن خوراک میگو تولید گردید و با استقبال مشتریان از این محصول روند افزایش تولید ادامه داشت به گونه‌ای که تولید این خوراک در سال ۱۴۰۱ به ۵۰ هزار تن رسید که این عدد تأمین کننده ۶۰ درصد از خوراک میگوی مورد نیاز کشور بود. در سال ۱۴۰۲ به دلیل بروز بیماری AHPND، تولید خوراک میگو کاهش پیدا کرد و به ۳۵ هزار تن در سال رسید.

وی با اذعان بر اینکه بازخوردهایی که از مزارع و از مشتریان گرفته می‌شد به بهبود کار ما کمک شایانی می‌نمود، گفت: این اتفاقات منجر به یک سری مطالعات و اصلاحاتی می‌شد که روز به روز به ما کمک می‌کرد که بتوانیم محصولی با کیفیت بسیار بالا تولید کنیم و همین امر موجب شد که امروز محصولات این شرکت با برندهای معروف دنیا رقابت می‌کند و قابل مقایسه است.

مدیر فروش خوراک میگو شرکت فرادانه به برپایی نمایشگاه خوراک آبزیان در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: بیشترین فروش خوراک میگو فرادانه در استان بوشهر است.

اسدی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد این محصول در استان بوشهر عرضه می‌شود گفت: بوشهر پر مصرف ترین استان در کشور در زمینه خوراک میگو است و در همین راستا بیشترین محصولات شرکت فرادانه در این استان به فروش می‌رسد.

وی خاطر نشان کرد: شرکت فرادانه با محصولات متنوع و جدید در نمایشگاه بوشهر حضور پیدا می‌کند.

وی یادآور شد: این رویداد شیلاتی، مکانی برای هم فکری با حلقه‌های مختلف صنعت، از جمله پرورش دهندگان، مراکز تولید لارو، کارخاجات تولید خوراک، مراکز عمل اوری، صادرکنندگان و همچنین مراکز علمی و تحقیقاتی می‌باشد که بتوان به انسجام و عملکرد هرچه بهتر این صنعت کمک نمود.

اسدی اذعان داشت: ما با حضور خود در این نمایشگاه به دنبال این هستیم که بدانیم باید چه خدماتی را به مشتریان ارائه دهیم و چه نقص و ضعف‌هایی در کارمان وجود دارد و در بازار چه جایگاهی داریم.

وی تشریح کرد: یکی از مزیت‌هایی که شرکت فرادانه نسبت به بقیه شرکت‌ها دارد این است که کارشناس‌های مختلف به صورت شبانه روزی کار می‌کنند تا بتوانند کیفیت محصولات را بالا ببرند و تولید را افزایش دهند.

اسدی در پایان اذعان داشت: این نمایشگاه از ۱۹ تا ۲۲ دی ماه در نمایشگاه بین المللی بوشهر برگزار می‌شود.