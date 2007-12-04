به گزارش خبرنگار مهر، محور این نشست تازه ترین مجموعه ترانه یغما گلرویی با نام "تصور کن" (نشر نگاه) بود که اخیرا بعد از هشت ماه به چاپ دوم رسیده است.

در این نشست روزبه بمانی - ترانه سرا و منتقد - با اشاره به کارهای پیشین گلرویی، ابعاد اجتماعی و محتوایی آثار وی را مورد بررسی قرار داد. بمانی معتقد بود که دوره آنچه شعر انتزاعی نام دارد به سر آمده است، به گونه ای که امروز دیگر شعر ذهنی سرودن نوعی کلاهبرداری است.

وی تصریح کرد: گلرویی مثل هر ترانه سرایی متاثر از جامعه زمان خودش است و نمی توان با قیاس ترانه با شعر، آن را از لحاظ ماندگاری و جاودانگی مورد شماتت قرار داد.

بمانی همچنین مروری بر نسلهای گذشته ترانه سرایان ایرانی داشت و به نگاه های تنگ نظرانه و انعطاف ناپذیر آنها - که نسل مابعد خود را نمی پذیرند - انتقاد کرد.

سپس سعید کریمی - منتقد - ضمن نقد ترانه های کتاب، به فقدان نقد ترانه در ایران - همچون نقد موسیقی - اشاره کرد و با برشمردن ویژگی های کلامی و ادبی "تصور کن"، استفاده از کلمات و نمادهای خاص و تکرارشونده را جزء مصادیق همیشگی ترانه های یغما گلرویی دانست. این بحث را حسن علی شیری - مترجم - نیز پی گرفت.

در ادامه، بابک زرین - آهنگساز - و رضا یزدانی - خواننده - به صحبت درباره آهنگسازی ترانه و تجربیات موسیقایی خود با شعرهای گلرویی پرداختند و امیرمحمد قاسم زاده نیز مقوله تصویر و تصویرسازی کلمات را در این کتاب محور سخن قرار داد. در این نشست همچنین پیامی از مسعود کیمیایی - که در فیلمهای اخیرش از ترانه های یغما گلرویی استفاده کرده است - درباره کتاب قرائت شد.

گزارش کامل این نشست به زودی منتشر می شود.