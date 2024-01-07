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۱۷ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۴۵

همزمان با هفته مقاومت؛

میز خدمت جهادی در سیاهمزگی شفت برپا شد

میز خدمت جهادی در سیاهمزگی شفت برپا شد

شفت- میز خدمت جهادی به مناسبت هفته مقاومت و شهادت سردار سلیمانی با حضور مسوولان شفت در روستای سیاهمزگی این شهرستان برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته مقاومت و سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی و در راستای تکریم حقوق شهروندی و پاسخگویی به مردم میز خدمت جهادی به همراه ویزیت رایگان بعد از ظهر یکشنبه با حضور فرماندار، امام جمعه، فرمانده سپاه و مسؤولان دستگاه‌ها در مسجد روستای سیاهمزگی از توابع بخش احمدسرگوراب شهرستان شفت برپا شد.

میز خدمت جهادی در سیاهمزگی شفت برپا شد

این رویداد که در میان استقبال مردم برگزار شد، در راستای تکریم حقوق شهروندی و پاسخگویی به مردم، فرماندار شفت به همراه مسؤولان شهرستان خود پای صحبت مراجعین نشسته و ضمن ارائه مشاوره، پاسخگوی مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مردم بودند.

میز خدمت جهادی در سیاهمزگی شفت برپا شد

گفتنی است؛ طی این مراسم ضمن حضور در مزار شهدا، با آرمان‌های والای شهدای گرانقدر، امام شهدا و منویات مقام معظم رهبری تجدید میثاق نمودند و با نثار فاتحه و اهدای گل، یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

کد مطلب 5988058

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