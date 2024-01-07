میز خدمت جهادی در سیاهمزگی شفت برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته مقاومت و سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی و در راستای تکریم حقوق شهروندی و پاسخگویی به مردم میز خدمت جهادی به همراه ویزیت رایگان بعد از ظهر یکشنبه با حضور فرماندار، امام جمعه، فرمانده سپاه و مسؤولان دستگاه‌ها در مسجد روستای سیاهمزگی از توابع بخش احمدسرگوراب شهرستان شفت برپا شد.

این رویداد که در میان استقبال مردم برگزار شد، در راستای تکریم حقوق شهروندی و پاسخگویی به مردم، فرماندار شفت به همراه مسؤولان شهرستان خود پای صحبت مراجعین نشسته و ضمن ارائه مشاوره، پاسخگوی مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مردم بودند.

گفتنی است؛ طی این مراسم ضمن حضور در مزار شهدا، با آرمان‌های والای شهدای گرانقدر، امام شهدا و منویات مقام معظم رهبری تجدید میثاق نمودند و با نثار فاتحه و اهدای گل، یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.