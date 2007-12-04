گیتس گزارش NIE را تایید کننده سیاست خصمانه آمریکا بر ضد ایران دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رابرت گیتس" که در افغانستان سخن می گفت در ادامه مدعی شد : گزارش NIE این نکته را مورد تائید قرار می دهد که وارد کردن فشارهای سیاسی و اقتصادی بر برنامه هسته ای ایران اقدامی مناسب بوده است.

لازم به ذکر است، مرکز برآورد اطلاعات ملی آمریکا شب گذشته گزارشی محرمانه را منتشر کرد که بر اساس آن آمریکا در سال 2003 به این نکته پی برده بود که فعالیت هسته ای ایران کاملا صلح آمیز است اما از اعلام این خبر خودداری کرده است.

در همین رابطه "جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا نیز ساعتی قبل در کنفرانس مطبوعاتی خود با نادیده گرفتن این گزارش اعلام کرد : باید برنامه هسته ای ایران را جدی گرفت؛ ایران در حال تلاش برای غنی سازی اورانیوم بوده و موشک های بالستیک نیز آزمایش می کند و آنگاه می گوید که برنامه هسته ایش صلح آمیز است.

