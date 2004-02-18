خط جديد قطارهاي مسافري مشهد- تهران تا فردا راه اندازي مي شود

مدير كل روابط عمومي راه آهن جمهوري اسلامي ايران در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهرگفت: بر اساس برنامه ريزي انجام شده قطارهاي مسافري تهران به مشهد امروز طبق برنامه اعزام شدند و تعدادي از قطارهاي مسافري مشهد- تهران از برنامه لغو و مسافرين تعدادي از قطارها از مشهد با اتوبوس به نيشابور و سپس با قطارهاي مسافري موجود در محل به تهران اعزام مي شوند.

حميد صديق پورافزود: واگن هاي باري امروز از تهران به مشهد اعزام نمي شوند و خط آن تا اطلاع ثانوي مسدود است.

به گفته وي ، كار عملياتي براي آماده سازي خط آسيب ديده آغازشده و در صورت مواجه نشدن با مشكل ، خط جديد ريل در مسير آسيب ديده ، فردا آماده بهره برداري خواهد شد.