مدير كل روابط عمومي راه آهن جمهوري اسلامي ايران در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهرگفت: بر اساس برنامه ريزي انجام شده قطارهاي مسافري تهران به مشهد امروز طبق برنامه اعزام شدند و تعدادي از قطارهاي مسافري مشهد- تهران از برنامه لغو و مسافرين تعدادي از قطارها از مشهد با اتوبوس به نيشابور و سپس با قطارهاي مسافري موجود در محل به تهران اعزام مي شوند.
حميد صديق پورافزود: واگن هاي باري امروز از تهران به مشهد اعزام نمي شوند و خط آن تا اطلاع ثانوي مسدود است.
به گفته وي ، كار عملياتي براي آماده سازي خط آسيب ديده آغازشده و در صورت مواجه نشدن با مشكل ، خط جديد ريل در مسير آسيب ديده ، فردا آماده بهره برداري خواهد شد.
مدير كل روابط عمومي راه آهن در گفت و گو با "مهر" :
خط جديد قطارهاي مسافري مشهد- تهران تا فردا راه اندازي مي شود
خط آهن مشهد - تهران كه در اثر آتش سوزي امروز آسيب ديده بود در حال حاضر در مرحله كار عملياتي قرار دارد و پيش بيني مي شود اين خط تا فردا راه اندازي شود.
مدير كل روابط عمومي راه آهن جمهوري اسلامي ايران در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهرگفت: بر اساس برنامه ريزي انجام شده قطارهاي مسافري تهران به مشهد امروز طبق برنامه اعزام شدند و تعدادي از قطارهاي مسافري مشهد- تهران از برنامه لغو و مسافرين تعدادي از قطارها از مشهد با اتوبوس به نيشابور و سپس با قطارهاي مسافري موجود در محل به تهران اعزام مي شوند.
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