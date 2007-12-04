هشدار ویدیویی ربایندگان 5 انگلیسی به لندن / مخالفت با استقرار پایگاه دائمی آمریکا در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ربایندگان 5 انگلیسی در عراق از طریق نوار ویدیویی که امروز از شبکه تلویزیونی العراقیه پخش شد خواستار عقب‌ نشینی کامل انگلیس از این کشور شدند، و تهدید کردند در غیر این صورت یکی از گروگانها را به عنوان اولین هشدار خواهند کشت.

-ارتش آمریکا امروز اعلام کرد عراق پس از 14 سال فرودگاه موصل را که مشمول منطقه پرواز ممنوع بود، بازگشایی کرد.

-رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با استقرار پایگاه های دائمی آمریکا در عراق مخالفت کرد.

-در جریان یک عملیات انتحاری در استان دیاله، شخصی خود را در مقابل درب پاسگاه پلیس منفجر کرد که در اثر این انفجار دستکم شش نفر که پنج نفر از آنها را نیروهای امنیتی تشکیل می دادند کشته شدند.

-دولت عراق با همکاری سازمان ملل متحد برنامه ویژه ای را برای بازگشت آوارگان عراقی به منازل خود به اجرا گذاشت.





