به گزارش خبرنگار" مهر" چهارمين دوره مسابقات كشتي آزاد جام جهان پهلوان تختي ازصبح فردا درسالن 12هزارنفري مجموعه ورزشي آغاز مي شود .
امروزوپيش ازانجام مراسم وزن كشي اين رقابت ها تيم هاي مغولستان (چهار كشتي گير ) وپاكستان( 8 كشتي گير ) وارد ايران شدند. به اين ترتيب تعداد ميهمانان بيست وچهارمين دوره جام تختي به 12 كشورخارجي افزايش يافت. پيش ازاين تيم هاي آمريكا، روسيه، تركيه، داغستان، سوريه، ارمنستان، آذربايجان، اردن، افغانستان، تاجيسكتان براي حضوردرجام تختي وارد ايران شده بودند.
مسابقات كشتي جام جهان پهلوان تختي (3)
مغولستان و پاكستان آخرين ميهمانان جام تختي
تيم هاي كشتي آزاد مغولستان و پاكستان در آخرين فرصت باقي مانده براي شركت در جام تختي وارد ايران شدند .
