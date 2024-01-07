ظرفیت گردشگری کاروانسراهای استان سمنان مغفول نماند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی عصر یکشنبه در دیدار با مسئولان میراث فرهنگی استان سمنان در دفتر خود، ضمن قدردانی از برپایی نمایشگاه‌های صنایع دستی، بیان کرد: این دست رویدادها ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصاد خانوار را به حرکت در می‌آورد.

وی با بیان اینکه حمایت و هدایت دو مقوله مهم در حوزه صنایع دستی و گردشگری است، افزود: تقویت همکاری‌ها میان اداره میراث فرهنگی استان سمنان، شهرداری‌ها، اوقاف، ستاد فرمان اجرایی حضرت امام خمینی (ره) و … موجب توسعه و آبادانی در حوزه‌های مشترک می‌شود.

امام جمعه سمنان به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کاروانسراها و مکان‌های گردشگری در استان تاکید کرد و گفت: کاروانسراها به واسطه اهمیت شأن باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

مطیعی به ثبت شش کاروانسرای استان سمنان در فهرست جهانی اشاره کرد و افزود: همکاری دستگاه‌های اجرایی در کنار اداره کل میراث فرهنگی استان در دستور کار قرار گیرد.