افزایش پروازهای خراسان شمالی با همکاری و کمک صنایع اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رشیدی در جلسه هم اندیشی به منظور کمک به افزایش پروازهای فرودگاه بجنورد با کمک صنایع خراسان شمالی که عصر یکشنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، گفت: خراسان شمالی علاوه برداشتن زیرساختهای فرودگاه با مشکلات کمبود پرواز مواجه است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی افزود: تحریمها و نبود هواپیما منجر به ایجاد معضل بزرگ برای استان شده و بر همین اساس باید برای حل آن اقدامات اساسی صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه نشستهایی با ایرلاینها انجام شده و مشوقهایی برای همکاری ایرلانها به مانند دیگر استانها باید لحاظ شود، تصریح کرد: برای این کار، نشستی با صنایع استان داشتیم که خوشبختانه تمام صنایع استان پای کار بوده و در خصوص همکاری جهت پروازهای چارتری استان اعلام آمادگی کردند.
رشیدی گفت: صنایع میتوانند در این حوزه به صورت رأسی اقدام و تعدادی از صندلیها را با نرخ بالاتر از نرخ مصوب با ایرلانها به صورت چارتری قرارداد منعقد نمایند.
رشیدی خاطر نشان کرد: ظرف یک هفته در دو گروه صنعت و تجارت و کشاورزی، جلسات متقابلی با دبیری اتاق بازرگانی برگزار و طی بازه زمانی یک هفتهای تعیین تکلیف و قراردادها و تفاهمنامهها انجام شود تا اقدامات بعدی صورت گیرد.
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