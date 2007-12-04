تسلط طالبان بر مناطق جنوبی افغانستان / زخمی شدن 22 نفر در کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا در افغانستان اعلام کرد که از کشورهای جهان خواهد خواست تا اقدامات خود در مبارزه با رشد افراط گرایی در افغانستان را افزایش دهند.

-وزارت خارجه انگلیس درنظر دارد طرح هایی را به منظور برقراری ارتباط نزدیک با مردم افغانستان به اجرا در آورد.

-در جریان یک عملیات انتحاری در کابل، یک ماشین بمب گذاری شده در نزدیکی مقر نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) منفجر شد که در جریان آن 22 نفر مجروح شدند.

-انگلیس بزرگترین و جدیدترین هواپیمای حمل‌ونقل خود را در افغانستان به کار گرفت.

-ناتو اعلام کرد که طالبان در حال حاضر فقط کنترل پنج بخش از 59 بخش جنوبی افغانستان را در دست دارد.