اسلام دینی جهانشمول و منطبق با فطرت بشری است که می بایست در راستای معرفی و تبیین ارشهای معنوی و غنی آن به درستی فعالیت کرد .

یکی از بسترهای ارزشمند برای معرفی این ارزشها، رسانه های کشور، به ویژه رسانه فراگیر تلویزیون است که می تواند با برنامه ریزی صحیح و سرمایه گذاری مناسب اقدامات مفید و مؤثری در این زمینه داشته باشد .

اما به نظر می رسد این رسانه و البته دیگر رسانه های کشور از جمله مطبوعات، برای پرداخت به مباحث دینی و مذهبی و انتقال مفاهیم ارزشی، از سرمایه گذاریهای کلان در مقایسه با سایر امور و مباحث، غافل هستند و ترجیح می دهند در این زمینه از صرف هزینه های بالا پرهیز کنند .

در حالیکه با سرمایه گذاری مناسب و شایسته، می توان زمینه و بستر تهیه، تولید و پخش برنامه های سازنده را فراهم کرده و امکان بهره برداری خیل عظیم مخاطبان نیز از این برنامه را مهیا ساخت .

البته شک نیست که اعتبار و سرمایه به تنهایی در این زمینه کارساز نخواهد بود و می بایست عوامل دیگری چون برنامه ریزی و دقت نظر نیز مورد توجه قرار گیرند، اما با فراهم آمدن اعتبارات لازم برای صرف هزینه های مورد نیاز، می توان بستر را برای فعالیتهای ارزشی فراهم کرد .

عملکرد مناسب، سازنده و قوی رسانه فراگیری چون تلویزیون، روشنگری اذهان مخاطبان میلیونی و تغییر رویکردهای اساسی و مثبت را موجب خواهد شد .