به گزارش خبرنگار مهر، شهریار عباسی شامگاه یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: روند اشتغال در استان ایلام طی دو سال گذشته رو به رشد بوده است، فرآیندهایی که منجر به جذب سرمایه‌گذار می‌شود از گفتمان و تشکیل جلسه اول با سرمایه‌گذار، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و استفاده از تسهیلات اشتغال زایی و معافیت‌ها است.

وی افزود: باید تمام این شرایط را به کار گرفت تا بتوانیم یک سرمایه‌گذار را راضی کنیم تا در استان سرمایه‌گذاری کند.

معاون اقتصادی استانداری استان ایلام ادامه داد: یکی از مهم‌ترین کارهایی که انجام شده است شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیاد بوده که با توجه به ظرفیت‌های استان ایلام و تکیه بر طرح آمایش سرزمینی انجام شده، حدود ۱۵۰ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات، انرژی و گردشگری و میراث فرهنگی در سامانه بروزرسانی شده است.

عباسی خاطرنشان کرد: بسته‌های حمایتی سرمایه‌گذاری‌ها تدوین شده و به عنوان مشوق پیشنهاد داده شده است، اطلس سرمایه‌گذاری در استان از ۶۸ لایه تشکیل شده است که در استان ایلام حدود ۳۸ لایه بارگذاری شده است و بقیه لایه‌ها با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی یادآور شد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذارانی که نمی‌خواهند حضوری مراجعه کنند از طریق سایت بارگذاری شده و در دسترس وجود دارد و از طریق اتاق‌های بازرگانی و شهرداری‌ها معرفی می‌شوند.

وی تصریح کرد: استان ایلام در حوزه سرمایه‌گذاری کارهای بسیار خوبی انجام داده است، ایلام در سال‌های گذشته تقریباً رتبه آخر استان‌های کشور در حوزه سرمایه‌گذاری را داشت که در دو ساله اخیر خوشبختانه گام‌های رو به رشدی برداشته‌ایم.

عباسی اظهار داشت: برای اولین بار سرمایه‌گذار چینی در استان ایلام جذب شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: با پرداخت تسهیلات در جلب سرمایه‌گذاری رتبه اول کشور و در جذب سرمایه‌گذار رتبه دوم کشور را دارا هستیم و در مجموع همه شاخص‌های موثر (تعداد اشتغال حاصل از سرمایه‌گذار، مبلغ و حجم سرمایه‌گذاری) در مجموع رتبه پنجم کشور را در سرمایه‌گذاری خارجی داریم.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه استان ایلام جزو استان‌های محروم و کمتر برخوردار است خوشبختانه طی سال‌های اخیر از رتبه ۳۱ کشوری در حوزه سرمایه‌گذاری، به رتبه ۵ دست یافته است.