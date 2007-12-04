ایران آماده انتقال تجارب پزشکی و بهداشتی به کشورهای منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عبدالرزاق جزایری مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی بعد ازظهر امروز با غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.



دکتر حداد عادل در این دیدار با بیان اینکه مسائل بهداشتی و معضلات اجتماعی - سیاسی با یکدیگر در هم آمیختگی بسیاری دارند گفت: هر نوع در هم ریختگی و بحران اجتماعی - سیاسی در سطح منطقه بر سلامت و بهداشت جوامع تاثیر مستقیم دارد.

وی با اشاره به بحران افغانستان و هجوم میلیون ها پناهنده افغانی به کشورمان و همچنین کشت مواد مخدر در این کشور افزود: تحولات افغانستان و کشت مواد مخدر در این کشور تاثیرات شدیدی بر وضعیت بهداشتی و درمانی ایران داشته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با بر شمردن پیشرفت های بسیار علوم پزشکی و ارتقا سطح بهداشت عمومی در کشورمان در طول سالهای اخیر، آمادگی مراکز درمانی و بیمارستانی کشورمان را برای پذیرش بیماران از کشورهای منطقه مورد تاکید قرار داد.

بر اساس این گزارش حسین عبدالرزاق جزایری مدیر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی نیز در این دیدار با اشاره به پیشرفت های علمی و تجارب ارزنده کشورمان در مورد وضعیت بهداشت عمومی آمادگی این سازمان را برای همکاری با ایران مورد تاکید قرار داد.

وی با تقدیر از توجه مجلس شورای اسلامی به ارتقا وضعیت بهداشتی در کشور گفت: ایران تجارب ارزنده ای در زمینه بهداشت عمومی و ارتقا سلامت فردی دارد که می تواند مورد استفاده کشورهای منطقه قرار گیرد.

مدیر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی همچنین بر اهمیت سرمایه گذاری در سطوح اولیه آموزش و پرورش برای ارتقا سلامت افراد و بهداشت عمومی جامعه تاکید کرد.