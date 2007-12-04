دغدغه همایش فرآوری پسته در مشهد کاربردی کردن دستاوردهای آن است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر ناصر صداقت عصر امروز در همایش فرآوری و بسته بندی پسته در شهرک فناوری صنایع غذایی و بتو تکنولوژی شمال شرق کشور گفت: اهداف برگزاری این همایش توجه عمومی به محصول، شناخت فناوری های پسته، بسته بندی جهت شکوفایی این صنعت، ایجاد همبستگی و وحدت ، تبیین سیاستها و چشم انداز صنعت پسته و بیان مشکلات می باشد.

دبیر همایش گفت: محصول پسته از دو حیث اطلاعات بالا و خوب ما نسبت به این محصول و برخورداری رتبه دوم در صادرات ازجایگاه ویژه ای برخوردار است چرا که این محصول در آمد ارضی چشمگیری رادر پی دارد.

وی ضمن ارائه پیشنهاد خاطر نشان کرد: در دانشگاه ها بستری جهت تحقیق و پژوهش فراهم شده که در محیط دانشگاهها به دور از هر گونه بروکراسی اداری و دغدغه ها به راحتی می توان تحقیق را به بهترین نحو انجام داد.

صداقت در رابطه با کمیت و کیفیت این همایش گفت: در این همایش 120 مقاله به دبیرخانه ارسال شده که از بین 120 مقاله رسیده 25 سخنرانی، 55 پوستر و 10 مقاله علمی تجربی می باشد و پیش بینی اولیه جهت برگزاری 4 هزار نفر بود اما این همایش با حضور 700 نفر برگزار شد.

وی با تاکید بر امکانات دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت : دانشگاه فردوسی مشهد سوابقی از جمله 40 سال تحقیقات در زمینه فرآوری، 15 سال در زمینه بسته بندی و 12 سال در مورد محصول پسته دارد که علاوه بر این سوابق دارای اولین کلینیک غذایی و اولین مرکز پژوهشی است و در این دانشگاه دوره های تکمیلی فوق لیسانس نیز برای دانشجویان برگزار می شود.



