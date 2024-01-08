امام جمعه ارومیه سال نو میلادی را تبریک گفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی صبح دوشنبه با حضور در سالن اجتماعات خلیفه گری ارامنه ارومیه با جمعی از هموطنان مسیحی، ارامنه و آشوری دیدار و سال جدید میلادی را به آنان تبریک گفت.

در این دیدار گریگور چیفت جیان اسقف اعظم خلیفه گری‌کل ارامنه آذربایجان، توماس می‌روم اسقف اعظم خلیفه گری آشوری، کلدانی و کاتولیک، داریاووش عزیزیان کشیش کلیسای شرق آشور ارومیه و جمعی از مسؤلین استانی نیز حضور داشتند.

حجت الاسلام سیدمهدی قریشی، در این دیدار گفت: خداوند متعال را شاکریم که در انقلاب اسلامی تمامی ادیان ابراهیمی با اخوت، برادری و همدلی در کنار هم زندگی می‌کنند.

امام جمعه ارومیه با بیان اینکه یکی از سوره‌های قرآن کریم بنام حضرت مریم (س) نامگذاری شده است، بیان کرد: خداوند متعال در این سوره به بیان تولد حضرت عیسی تصریح می‌کند.

حجت الاسلام سیدمهدی قریشی با اشاره به آیاتی از این سوره ادامه داد: خداوند تبارک و تعالی به پیامبر بودن حضرت عیسی در سوره مریم تصریح می‌کند و همچنین خود حضرت عیسی (ع) در تولد خود به اذن خداوند سخن گفت و فرمود: من بنده‌ی خدا هستم و خداوند به من کتاب (آسمانی) داده و مرا پیامبر قرار داده است.

وی با اشاره به آیاتی از سوره بقره افزود: ما مسلمانان به خداوند و کتابی که بر پیامبر ما فرستادند و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان او نازل شده و همچنین به آنچه به موسی و عیسی داده شده ایمان داشته و معتقدیم و میان هیچیک از آنان فرق نمی‌گذاریم و همه تسلیم فرمان خداوند تبارک و تعالی هستیم.

حجت الاسلام قریشی تاکید کرد: حضرت عیسی بن مریم یکی از پیامبران اولوالعزم است و ما مسلمانان همانگونه که به پیامبر اکرم اسلام (ص) اعتقاد داریم به همه پیامبران الهی و حضرت عیسی معتقدیم و لذا ولادت آن حضرت برای ما مسلمان نیز مبارک و عید است.

امام جمعه ارومیه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران نمونه بارز و روشنی از وحدت ادیان الهی است و ما قدردان این نعمت هستیم.

همچنین استاندار آذربایجان غربی با حضور در جمع ارامنه ارومیه، فرا رسیدن میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و سال نو میلادی را به آنان تبریک گفت.

محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی به همراه جمعی از مسئولان استان، در مراسم جشن میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) که در سالن اجتماعات کلیسای ارامنه ارومیه برگزار شد، حضور یافت و فرا رسیدن میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و سال نو میلادی را تبریک گفت.