۵۴۳ شعبه اخذ رأی در ساری پیش بینی شد/ تایید صلاحیت ۷۱ داوطلب

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت صبح دوشنبه در نشست ستاد انتخابات شهرستان با گرامیداشت یاد و خاطره هزار و ۲۰۰ شهید شهرستان ساری و تسلیت ایام شهادت جمعی از هموطنان عزیز در حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان گفت: صلاحیت ۷۱ نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرکز حوزه انتخابیه شهرستانهای ساری و میاندورود تأیید شده است.

مقام عالی دولت در مرکز مازندران با اشاره به اینکه در شهرستان ساری با اجرای دقیق و صحیح قانون و برگزاری انتخاباتی قانون مند و با شکوه در جهت تبیین چهار کلید واژه اساسی مقام معظم رهبری یعنی مشارکت، سلامت، امنیت و مراقبت حرکت می‌کنیم گفت: ۵۴۳ شعبه اخذ رأی در مرکز حوزه انتخابیه شهرستان‌های ساری و میاندورود آمادگی کامل جهت برگزاری انتخاباتی سالم، منظم و قانون مند را دارند.

وی با اشاره به اینکه به دنبال مشارکت مشفقانه و حضور آگاهانه مردم در جهت تحقق اصلِ دموکراسی آگاهانه و شرافتمندانه هستید افزود: بنا بر فرمایش رهبری معظم انقلاب اسلامی اسلامیت و جمهوریت روح حاکم برهمه اصول قانون اساسی ما است و ما نیز در چارچوب اسلامیت و جمهوریت نظام با عدالت محوری، توسعه نشاط و آرامش سیاسی در جامعه و صیانت از حقوق ملت گام بر می داریم‌.

فرماندار شهرستان ساری در پایان با بیان اینکه برگزاری همایش‌های تخصصی آموزش برای اعضای هیأت اجرایی مرکز حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌های ساری و میاندورود زمینه ساز اشرافیت کامل اعضا بر قانون و فرایند انتخابات خواهد شد گفت: در سه حوزه اصلی آموزشی، راهبردی و اجرایی در این مرکز حوزه انتخابیه اقدامات خوبی جهت برگزاری انتخاباتی باشکوه انجام شده است.