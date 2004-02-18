هند و پاكستان در مورد آغاز مذاكرات كشمير در ماههاي ارديبهشت و خرداد موافقت كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، مشرف در جمع رهبران مذهبي اين كشور در اسلام آباد گفت : اين مذاكرات بعد از انتخابات هند در ماههاي ارديبهشت و خرداد برگزار خواهد شد و سپس در ماههاي جولاي و آگوست ( تير و مرداد ) نيز ادامه خواهد داشت .

وي دراين گردهمايي افزود : مسئله كشمير بسيار بحث انگيز خواهد بود و اين مسئله مكتوب و بعد هم بررسي خواهد شد كه در چه مرحله اي كشميريها مي توانند به اين مذاكرات بپيوندند .