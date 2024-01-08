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۱۸ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۳۵

درخواست مستندساز مازندرانی از مسوولان/ پاس‎کاری نکنید

درخواست مستندساز مازندرانی از مسوولان/ پاس‎کاری نکنید

ساری - کارگردان مستند پروانه های آبی گفت: تولید و تکمیل این مستند که روایتگر زندگی ۱۳ شهید مازندرانی است به حمایت مالی و معنوی دستگاه های اجرایی نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، داستان مستند یحیی زندگینامه سرباز شهید یحیی سعید قطبی به کارگردانی رضا قطبی فیلمساز مازندران برای تکریم خانواده‌های شهیدان تهیه و تولید و با استقبال فراوان مواجه شد.

این اثر فاخر که تاکنون از پلتفرم‌های مختلف و شبکه استانی البرز، افق و یک سیما پخش شده است، به زندگینامه سرباز مازندرانی می‌پردازد که در سال ۶۱ در جبهه جنوب کشور به درجه رفیع شهادت نائل می‌شود.

این شهید والامقام اولین شهید دهستان کوهستان شرق در روستای طویر از توابع شهرستان مرزن آباد به شمار می‌رود.

رضا قطبی که مستند یحیی را در کارنامه خود دارد به سراغ اثری جدید به نام پروانه‌های آبی رفته که زندگی ۱۳ شهید والامقام دفاع مقدس در منطقه را روایت می‌کند.

این کارگردان و پژوهشگر مستند در گفت وگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه با هدف حفظ فرهنگ ایثار و شهادت تصمیم به ساخت مستند جدید پروانه‌های آبی گرفتم، افزود: این پروژه رابا هزینه و سرمایه شخصی کلید زدم و ۸۰ درصد هزینه‌های آن را شخصاً تأمین کردم ولی برای باقیمانده هزینه نیازمند توجه و حمایت متولیان امر و دستگاه‌های ذیربط هستم.

وی با انتقاد از همکاری و یاری برخی مسئولان اظهار کرد: متأسفانه مستندساز از اداره‌ای به اداره دیگر پاسکاری می‌شود و قدمی برای حمایت از تولیدات هنری فاخر بر نمی‌دارند.

این مستند ساز با عنوان اینکه مستندسازان همواره اسیر بروکراسی‌های مالی و اداری هستند، از عدم همکاری و بهانه تراشی برخی مسؤولان انتقاد کرد و از صدا و سیمای مازندران نیز گلایه کرد و گفت: درحالی که شبکه‌های ملی و استان برای پخش مستند یحیی همکاری می‌کنند ولی شبکه استانی حاضر به پخش آن نیست.

وی از استاندار، مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید، فرمانداری چالوس و دستگاه‌های مرتبط برای تکمیل اثر مستند جدید خود خواستار حمایت شد و گفت: اگر تا پایان دی ماه نتوانیم این پروژه را تکمیل کنیم، برنامه‌های صورت گرفته از بین می‌رود.

کد مطلب 5988765

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