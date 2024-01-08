دستگیری قاتل و همدستش در قیروکارزین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا اوریادی کشکولی گفت: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل جوانی حدوداً ۲۰ ساله در منطقه شهرپیر قیروکارزین، بلافاصله مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام و بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند مخفیگاه قاتل و همدستش را شناسایی و آنان را در عملیاتی ضربتی دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی قیروکارزین ادامه داد: متهمین ۱۹ و ۲۰ ساله در بازجویی اولیه اقرار کردند که مقتول نسبت به آنان فحاشی کرده و پس از درگیری با پرتاب سنگ به سر وی، آن را به قتل رساندیم.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمین برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تصریح کرد: برخورد با مخلان نظم و امنیت به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی است.